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VEČERNJI LIST SLAVI PRVIH 67. 🎉

Večernji list ove godine slavi svoj 67. rođendan, a najljepše trenutke uvijek želimo podijeliti s našim vjernim čitateljima

VL
Autor
Večernji.hr
08.07.2026.
u 11:15

Za naš rođendan, mi Vas častimo uštedom od gotovo 80% na godišnju Premium pretplatu. Kvalitetne analize i relevantni sadržaj za samo 0.58€ mjesečno, BEZ REKLAMA

Godišnja pretplata na Večernji list PREMIUM sada je povoljnija od cijene jedne mjesečne pretplate. Iskoristite posebnu rođendansku ponudu i osigurajte cijelu godinu PREMIUM sadržaja za samo 6,99 € (umjesto redovne cijene od 30,00 €). Uživajte u vrhunskom sadržaju tijekom cijele godine uz značajnu uštedu.

Kao PREMIUM pretplatnik dobivate neograničen pristup svim zaključanim člancima, analizama, intervjuima i ekskluzivnim sadržajima. Upalite i fokus, jer mi smo ugasili reklame: od sada možete čitati cijeli portal bez reklama koje usporavaju i odvlače pozornost. U vremenu kada je svaki trenutak važan, omogućili smo da se potpuno posvetite sadržaju.

Večernji list PREMIUM stvoren je za one koji traže više – više informacija, više kvalitete i bolje iskustvo čitanja. Hvala vam što ste dio naše priče već 67 godina i što nam iz dana u dan poklanjate svoje povjerenje.

Saznajte više i pretplatite se na Večernji list PREMIUM. Iskoristite akcijske cijene pretplate i osigurajte svoju uštedu već danas jer rođendanska ponuda vrijedi do 15. srpnja 2026.

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