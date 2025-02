Stvaraju autonomna podvodna vozila, ali i uređaje koji komuniciraju putem akustike...

Svečanom je proslavom uz brojne domaće i europske uzvanike svečano predstavljen "Centar izvrsnosti u pomorskoj robotici i tehnologijama za održivo plavo gospodarstvo" (Centre of Excellence in Maritime Robotics and Technologies for Sustainable Blue Economy – CoE MARBLE). Dogodilo se to ondje gdje će se projekt i realizirati, a to je u prostorima Brodarskog instituta u Zagrebu, čime ova ugledna ustanova dobiva novu budućnost. U inspirativnom govoru prof. dr. sc. Nikola Mišković, voditelj projekta MARBLE istaknuo je kako će na istraživanjima u sklopu Centra raditi više od 50 zaposlenih stručnjaka.

– Bit će to u segmentima autonomnih podvodnih vozila, podvodnih uređaja koji komuniciraju putem akustike, iskorištavanja energije mora i oceana za unaprjeđenje izdržljivosti autonomnih podvodnih vozila te području rekonstruiranja pomorske infrastrukture i autonomnih plovila u obliku simulacijskih modela. Ovim projektom stavljamo Hrvatsku na kartu izvrsnosti u istraživanju i inovacijama – rekao je prof. Mišković. Hrvatska je, dakle, dobila svoj prvi centar izvrsnosti financiran u sklopu prestižnog programa Europske unije Obzor Europa Teaming!

Službeni početak izgradnje i uređivanja Centra podržali su brojni visoki uzvanici iz Europske komisije, Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske, istaknuvši važnost ulaganja u održivo plavo gospodarstvo te infrastrukturne pomorske inovacije. – Osnovna je svrha ove suradnje stvaranje novih ili nadogradnja postojećih centara izvrsnosti spajanjem s vodećim znanstvenim institucijama. Postoji nekoliko ključnih komponenti koje će igrati važnu ulogu u njihovu razvoju, a što uključuje izvrsnost u istraživanju i inovacijama te, naravno, financiranje. Doista možete biti ponosni na sve što ste do sada postigli – istaknula je Federica Roffi, zamjenica voditelja odjela za širenje sudjelovanja Europske izvršne agencije za istraživanje.

Centar izvrsnosti u pomorskoj robotici i tehnologijama za održivo plavo gospodarstvo projekt je iza kojega kao koordinator i osnivač stoje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) i partneri Norwegian University of Science and Technology iz Norveške, Consiglio Nazionale delle Ricerche iz Italije te iz Hrvatske Institut Ruđer Bošković, MARINN – Maritime Innovation Cluster, DIH Agrifood Hrvatska te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

– Danas obilježavamo važan i velik uspjeh. Čestitam svojim kolegama koji su gradili kompetencije putem prilika koje nam je pružila Europska unija i koji su postali prvaci širenja izvrsnosti projektom koji predstavljamo. Krenuli smo od mora, ali nastavljamo djelovati i u zraku i na kopnu. Nikada nećemo odustati u nastojanjima da ovaj grad bude najbolje mjesto za život i da ova zemlja bude povezana i snažna. Zajedno možemo preobraziti Hrvatsku u zemlju visoke tehnologije. Nemojmo odgađati, sada je vrijeme za to – rekao je dekan FER-a, prof. dr. sc. Vedran Bilas.

04.02.2025., Zagreb, Brodarski institut - Svecanost otvorenja prvog centra izvrsnosti u Hrvatskoj, financiranog u okviru programa Europske unije Obzor Europa Teaming. Rijec je o projektu „MARBLE – Centre of Excellence in Maritime Robotics and Technologies for Sustainable Blue Economy, Centar izvrsnosti u pomorskoj robotici i tehnologijama za odrzivo plavo gospodarstvo. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Uz ulaganje u izvrsne istraživače u području pomorske robotike i tehnologija iz cijeloga svijeta, infrastrukturna ulaganja obuhvatit će sjedište CoE MARBLE u prostorima Brodarskog instituta te tri pilot-lokacije u Šibeniku i Rijeci: pametno uzgajalište dagnji, pametnu marinu te poligon za autonomna plovila u Šibeniku. Centar izvrsnosti MARBLE odabran je za financiranje u iznosu od 30 milijuna eura, u konkurentnom procesu evaluacije koji je trajao gotovo godinu i pol.

– Posebno mi je drago što sam danas ovdje jer sam puno godina bio svjedokom zbivanja u hrvatskoj brodogradnji, koja je ostala bez svog sadržaja u obliku istraživanja brodova i pomorskih tehnologija. U svijetu neizvjesnih globalnih zbivanja, Europi trebaju vrhunski, tehnološki rezultati koji mogu naći implementaciju u novim industrijski dodanim vrijednostima. Siguran sam da će ovaj projekt, koji je spoj maritimnih tehnologija, umjetne inteligencije i robotike ostvariti itekako dobre rezultate, u skladu s onim što mi u Republici Hrvatskoj želimo, ali i onoga što želi i što je politika Europske unije – izjavio je prof. dr. sc. Radovan Fuchs, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministar znanosti, obrazovanja i mladih.

04.02.2025., Zagreb, Brodarski institut - Svecanost otvorenja prvog centra izvrsnosti u Hrvatskoj, financiranog u okviru programa Europske unije Obzor Europa Teaming. Rijec je o projektu „MARBLE – Centre of Excellence in Maritime Robotics and Technologies for Sustainable Blue Economy, Centar izvrsnosti u pomorskoj robotici i tehnologijama za odrzivo plavo gospodarstvo. Radovan Fuchs, Vedran Bilas. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Projekt kojim se financira uspostava Centra izvrsnosti MARBLE započeo je 1. siječnja 2025. godine te će trajati šest godina. Polovina sredstava osigurana je iz programa Obzor Europa, a polovina iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. O velikoj konkurenciji u dodjeljivanju bespovratnih sredstava u sklopu poziva Teaming for Excellence izvijestila je i Europska izvršna agencija za istraživanje (REA), koja je u sklopu prethodnog poziva ocijenila 115 projektnih prijedloga, a dodijeljeno je samo 12 ugovora o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti 180 milijuna eura.

Okupljenima su se obratili i Slávka Otčenášová, službenica za politiku Glavne uprave za istraživanje i inovacije Europske komisije, Sven Steen, voditelj odjela za pomorske tehnologije Norveškog sveučilišta za znanost i tehnologiju, Alessandro Iafrati, ravnatelj Instituta za pomorsko inženjerstvo Talijanskog nacionalnog vijeća za istraživanja te dr. sc. Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Zagreba.