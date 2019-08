Jedna škola na Braču privlači sve više učenika iz svih krajeva Hrvatske

Srednja strukovna škola Bol na Braču u školsku godinu 2019./2020. upisala je 19 učenika u prvi razred za zanimanja konobar i kuhar, čime nastavlja obrazovanje za ta zanimanja nakon više od 15 godina prekida, a zbog dobrih uvjeta sve je traženija, pa iz drugih dijelova Hrvatske dolazi gotovo polovina svih učenika.

"Svi učenici u zanimanjima konobar i kuhar deset mjeseci godišnje dobivaju mjesečno 1.200 kuna stipendije, što u suradnji s Ministarstvom turizma osigurava hotelsko poduzeće Hoteli Zlatni rat u sastavu hotelske grupacije Bluesun, a imaju i besplatan smještaj i prehranu u Učeničkom domu škole, po čemu smo jedini u Hrvatskoj", ističe a Hinu ravnateljica te škole Sani Bodlović.

Ove su godine za upis u te programe zabilježili veliko zanimanje mladih ne samo s Brača, nego iz cijele zemlje, a Bodlović naglašava i da je predstojeća školska godina druga po redu u kojoj su ponovno, uz opći gimnazijski program, u onaj za turističko-hotelijerskog komercijalista aktivirali programe i upise za zanimanja konobar i kuhar.

"Zbog slabog zanimanja učenika na Braču, nakon 2000. godine dolazi do prekida upisa za konobare i kuhare, što smo 'oživjeli' u 2018., dijelom i pod pritiskom sve veće potražnje turističkog sektora za tim kadrovima. Posljednjih godina suočeni smo s malim brojem bolskih osmaša, pa smo se okrenuli djeci diljem Hrvatske i uz sufinanciranje općine Bol i županije uspjeli opet pokrenuti te programe", kaže Bodlović.

Iznosi i podatke da su u četiri smjera u toj srednjoj školi (opća gimnazija, turističko-hotelijerski komercijalist, konobar i kuhar) za školsku godinu 2019./2020. upisali ukupno 46 učenika, od čega 19 za konobara i kuhara.

Od ukupno 120 učenika u svim razredima četverogodišnjeg i trogodišnjeg programa, 50 ih je iz drugih krajeva Hrvatske, koji su smješteni i hrane se besplatno u učeničkom domu.

"Nemojte misliti da nam dolaze oni s lošim uspjesima u osnovnoj školi. Većina su odlikaši ili vrlo dobri. Zanimanje za konobara je ove godine bilo nešto lošije nego za kuhare, ali nadamo se da će učenika u idućim godinama također biti dovoljno, možda i više nego sada, jer prednost je i što imaju osiguranu praksu u objektima u Bolu, a sve stipendiste čeka i stalni posao u Bluesunu kada završe školu", otkriva Bodlović.

Ističe da su učenici već nakon trećeg razreda osposobljeni za praktičan rad, kao i to da je Bol sve atraktivniji za život zbog visokog koeficijenta razvijenosti te mnogi koji završe tu školu u Bolu žele ostati i živjeti.

Praksu učenici većinom odrađuju u objektima hotelske grupacije Bluseun, pa i ljeti kada su objekti praktički potpuno popunjeni, u čemu se, kako kaže Bodlović, dobro snalaze, pa i u gužvama i s brzinom kojom moraju raditi, zahvaljujući dobrim mentorima s kojima uče, a uz to dosta putuju i u inozemstvo te u posjete drugim strukovnim školama i mjestima u Hrvatskoj.

"Grupacija Bluesun ukupno u Bolu ima 42 stipendista, od kojih je 27 kuhara, 10 konobara i pet slastičara, a vjerujemo da ćemo i nastaviti s time, jer dosta ulažemo u kvalitetu ponude i usluge i stalo nam je i do kvalitetno obrazovanog kadra", kaže Frane Žuvić iz Zlatnog rata/Bluesuna, dodajući da Bluesun svoje stipendiste oprema i s dva kompleta uniforma za rad prilikom ulaska u program stipendiranja.

I on i Bodlović to što se sve više ljudi javlja iz cijele Hrvatske za upise djece u bolsku srednju školu drže dobrim znakom, smatrajući da to ruši i određene predrasude prema otocima, jer, kako se slažu, "otok je otok i na žalost kod ljudi još uvijek postoji neki lagani strah od života i rada na otoku".

Srednja škola Bol na Braču mala je otočna škola, u kojoj radi 25 profesora. Učenici postižu odlične rezultate na državnoj maturi, natjecanjima a mnogo ih upisuje i fakultete. Učenicima koji svakodnevno putuju iz drugih bračkih mjesta osigurana je pomoć od 2.000 kuna za cijelu školsku godinu, a svi na korištenje dobivaju laptope ili tablete za lakši pristup digitalnim obrazovnim sadržajima, u čemu ih podržava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Splitsko-dalmatinska županija, Općina Bol i njezini gospodarski subjekti te cijela lokalna zajednica.