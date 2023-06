Stručnjake zabrinjavaju komarci koji prenose bolesti, ne zaobilaze ni Hrvatsku

Tvrtke za kontrolu štetočina razvijaju načine za borbu protiv sve većeg broja komaraca koji prenose po život opasne bolesti poput malarije i denga groznice u nova područja svijeta kao rezultat klimatskih promjena, piše Financial Times, a prenosi N1. Globalni rast temperatura doveo je do širenja bolesti koje prenose komarci na veće nadmorske visine i u područja razvijenog svijeta gdje dosad nisu bile rasprostranjene. Lokalni prijenos denga groznice prijavljen je u više europskih zemalja, pa tako i Francuskoj, Španjolskoj, Hrvatskoj i Italiji, kao i u dijelovima SAD-a i Japana.

Rentokil Initial, najveći svjetski pružatelj usluga u području suzbijanja štetočina, nedavno je instalirao “krvavu sobu” u svom centru za inovacije u Velikoj Britaniji kako bi proučavali ponašanja komaraca i drugih insekata, rekao je izvršni direktor Andy Ransom. U “krvavoj sobi” nalazili su se komarci koji su se dobro snašli u prostoru, a hranili su ih ljudskom krvlju dobivenom iz službe za darivanje krvi.

- U Europi je trenutni trend da se azijski tigrasti komarac kreće prema sjeveru, prvenstveno u Italiji, južnoj Francuskoj i Španjolskoj - rekao je Ransom za Financial Times. Rentokil predviđa kako će se globalno tržište za suzbijanje komaraca proširiti s 1,6 milijardi dolara u 2021. na 2,1 milijardu dolara do 2026., piše Financial Times. Rentokilova tvrtka za kontrolu vektora, Vector Disease Control International, upozorila je, nastavljaju, da bolesti koje šire komarci i krpelji izazivaju sve veće zabrinutosti zbog klimatskih promjena. Inače, u svijetu je oko 3.600 poznatih vrsta komaraca.

Wellcome Trust, dobrotvorna zaklada za zdravstvena istraživanja, izjavila je da očekuje da će komarci koji prenose bolesti do 2050. godine imati pristup i do 500 milijuna više ljudi nego sada. Procjenjuje se da će više od 1 milijarde ljudi biti u riziku od malarije, denga groznice, zike, chikungunye i mnogih drugih bolesti do 2080. Zaklada je rekla da razvija bazu podataka otvorenog koda za praćenje zaraznih bolesti osjetljivih na klimu, navodi se u tekstu, kako prenosi N1.

Felipe Colón, voditelj tehnologije Wellcome Trusta za podatke za znanost i zdravlje, rekao je za Financial Times da su klimatske promjene također povećale širenje drugih štetočina, poput termita. Stručnjaci su upozorili i da je teško predvidjeti kako će ciklusi razmnožavanja insekata poput komaraca reagirati na klimatske promjene.

“Kako povećavate temperaturu, povećavate i pogodnost za funkcioniranje tog procesa i obično postoji neki optimalan raspon, ali kada postane prevruće, proces se također može pokvariti”, rekao je Kris Murray, profesor promjene okoliša i zdravlja u Londonu. Stručnjake u Velikoj Britaniji zabrinjava rizik od izbijanja virusa Zapadnog Nila, kojeg trenutno nema u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Taj je virus, podsjetino, bio koban za našu proslavljenu glumicu Miru Furlan, koja je preminula u siječnju 2021. u SAD-u, u 66. godini života. Nekoliko mjeseci provela je u teškom stanju boreći se za život. Iako joj je u bolnici SAD-u pružena najbolja moguća liječnička skrb, bolest je, nažalost, bila jača. Bolest Zapadnog Nila uzrokuje virus Zapadnog Nila (VZN), koji se u prirodi održava u ciklusu između komaraca i ptica koje su primarni rezervoari virusa. Virus se prenosi na ljude, kopitare i druge sisavce ubodom zaraženog komarca (vektora), ali se ne prenosi s čovjeka na čovjeka.

Najvažnijim vektorom za prijenos infekcije se smatra komarac roda Culex, no i druge vrste komaraca mogu u nekim okolnostima prenijeti infekciju. Rizik prijenosa na nekom području ovisi o prisutnosti virusa, domaćinu u kojem se sam uzročnik, tj. virus, razmnožava, vektorima – komarcima te osjetljivim (neimunim) osobama, objašnjeno je na stranicama HZJZ-a. Bolest se pojavljuje u ljetnim i jesenskim mjesecima.

Na sezonsku pojavnost i kretanje ove bolesti na nekom području odnosno na epidemiološku situaciju utječu brojni čimbenici: brojnost i aktivnost vektora uzročnika bolesti ovisno o okolišnim i klimatološkim prilikama. Infekcija virusom Zapadnog Nila u ljudi najčešće prolazi bez simptoma (u približno 70 – 80 posto slučajeva). U oko 20 posto slučajeva se bolest manifestira simptomima koji nalikuju na gripu kao što su, najčešće, povišena temperatura, glavobolja, slabost, bol u mišićima i zglobovima.

U oko jedan posto oboljelih može se razviti teža bolest zbog zahvaćenosti središnjeg živčanog sustava, uz simptome meningitisa ili encefalitisa (upale moždanih ovojnica/mozga). Pod povećanim su rizikom od obolijevanja starije osobe koje već imaju kroničnu bolest (kao primjerice dijabetes, hipertenziju, kroničnu bubrežnu bolest) ili imunosuprimirane osobe (kao što su transplantirane osobe i dr.). Oboljeli se liječe simptomatski i većina ih se oporavi bez trajnih posljedica.

