Nijedna priča nije tako važna kao klimatske promjene

Bio je reporter na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru, pratio je Svetog Oca tijekom njegova posjeta Africi, izvještavao iz Pariza nakon terorističkog napada na redakciju satiričkog lista "Charlie Hebdo", bavio se pričama koje su buktile u središtu migrantske krize na Bliskom istoku, a susreo se i s brojnim osobama sa svjetske političke scene. Ipak, tema koja ga najviše zaokuplja upravo su klimatske promjene i želja da se o tom problemu u javnosti govori transparentno i s uporištem u činjenicama.

Strah potiče dezinformacije

Marco Silva dugogodišnji je novinar BBC-ja i strastveni fact checker kojeg posebno intrigira utjecaj medija i društvenih mreža na percepciju klimatskih promjena kod čitatelja i gledatelja. Na Fakultetu političkih znanosti održao je predavanje "Kako su klimatske promjene postale dio sukoba činjenica".

– Posao me vodi na sve strane svijeta i na tome sam beskrajno zahvalan, kao i na bogatom i raznolikom spektru tema kojima sam se imao prilike baviti, ali ni jedna druga priča nije toliko velika i neophodna za cjelokupnu populaciju kao što su to klimatske promjene. Upravo zato odlučio sam se posvetiti borbi protiv dezinformacija i lažnih narativa koji okružuju to područje, a posebno su prisutni u komunikaciji na društvenim mrežama – kaže Silva pa domeće kako se s tom problematikom prvi put ozbiljnije uhvatio ukoštac nakon 26. Konferencije UN-a o klimatskim promjenama koja je 2021. održana u Glasgowu. Protiv dezinformacija se, kao novinar, bori na gotovo svim platformama i u raznoraznim formama - tekstom, radijskim emisijama, podcastima te kratkim videozapisima na društvenim mrežama.

– Bitno je shvatiti da se u javnom prostoru vrlo lako može zbog nekih tema stvoriti osjećaj straha i zato je jednostavno navući ljude na to da vjeruju nepouzdanim izvorima, neispitanim informacijama i teorijama zavjere, a klimatske promjene nisu iznimka. Svi pokušavamo shvatiti svijet oko sebe i zato nije čudno da se hvatamo za različita objašnjenja, čak i ona koja nisu provjerena – poručuje Silva.

Moćan je to alat u rukama različitih političkih struja, a u SAD-u to se posebno ogleda u porukama koje odašilju republikanci – tvrdi Silva. Pojašnjava kako ta stranka vrlo vješto u svojim predizbornim kampanjama i istupima stvara narativ koji podupire stavove njihovih birača. Tako je i s klimatskim promjenama koje, osim političara, na različite načine u svoju korist okreću i velike korporacije, teoretičari zavjere, ali i obični ljudi putem društvenih mreža.

Teško je zainteresirati publiku

Osim direktnih poricatelja globalnog zagrijavanja, veliki problem u širenju netočnih teza su i oni koji priznaju da se ono događa, ali se istovremeno zalažu za to da postoje puno gori problemi od klimatskih. Tu su i frakcije koje zagovaraju stav da smo Zemlju nepovratno uništili i da nema smisla činiti nešto po tom pitanju. Silva napominje da su znanstvenici nebrojeno puta opovrgnuli teze svih tih struja.

– Svi oni dolaze iz različitih pozicija pa čak i političkih spektara, ali učinak im je isti, a to je da pomažu u potpirivanju stavova koji umanjuju ozbiljnost klimatskih promjena. Bio sam osupnut i istodobno uplašen kada sam saznao iz kojih sve izvora i u kojim sve oblicima dolaze lažne vijesti. Moja strast je zapravo sporo istraživačko novinarstvo i da postupno dolazim do ključnih informacija s pomoću kojih ću demistificirati neke teme i iznijeti istinu načistac – govori Silva i domeće kako je jedan od najvećih problema s kojim se nerijetko susreće taj kako približiti i zainteresirati širu javnost za provjeravanje i utvrđivanje informacija o klimatskim promjenama. Primjećuje da je i medije teško uvjeriti da inzistiraju na takvim temama.

– Uvijek se pokušavam voditi time da poruku prenesem putem osobnih priča s kojima se lako povezati. Nisam aktivist i cilj mog posla nije da uvjeravam druge da moraju biti posvećeni rješavanju klimatskih promjena, već da iznesem istinite informacije u javnost i otvorim prostor za transparentan dijalog o toj temi. Svaki čovjek ima pravo na to da do njega dođu provjereni podaci, a ne da bude bombardiran interesima velikih igrača – zaključuje Silva.

