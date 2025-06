Stručnjak za Rusiju: Prijateljstvo Trumpa i Putina nije dovoljno za mir, Rusi žele postići strateški cilj

Postoji li stvarna mogućnost postizanja mira putem pregovora ili se čini da se Rusija jednostavno koristi razgovorima kako bi dobila na vremenu i ostvarila barem minimalne ciljeve svoje „specijalne vojne operacije“? Mir se uvijek na kraju postiže pregovorima. Pravo je pitanje koji su uvjeti tih pregovora? Nije riječ samo o tome da Rusija pregovorima pokušava dobiti na vremenu. Ona je već jasno dala do znanja da neće prihvatiti nikakvo rješenje sukoba koje ne odražava njezine vlastite zahtjeve. Drugim riječima, ako ne ostvari svoje ciljeve, Rusija neće pristati na mir sve dok ima prevlast u sukobu. To nas dovodi do šireg problema: rat će se nastaviti sve dok Zapad potpuno ne podrži Ukrajinu u postizanju vojne nadmoći koja bi mogla natjerati Rusiju na preispitivanje svojih stavova. Trenutačno, unatoč mnogim gubicima, Rusija je u stanju održavati rat, vjerujući da će se Ukrajina prva slomiti.