Stručnjaci izradili psihoprofil Putina: 'Nesumnjivo inteligentan ali opasan zbog dvije karakterne crte'

U priči o napadu Rusije na Ukrajinu zanimljivo je pogled usmjeriti i na samog prvog čovjeka Rusije koji je taj napad i pokrenuo - Vladimira Putina. O kakvom se to karakteru radi, pitali smo stručnjake.



- Stječe se dojam da se on, kako vrijeme odmiče, smatra sve moćnijim, da ne kažem svemoćnim. Kao da za sebe ima neka druga mjerila u odnosu na ostali svijet, kao da je njemu sve dopušteno. Putin smatra da nekadašnji dijelovi SSSR-a, koji su postali samostalne države, ipak pripadaju Rusiji, a njegova je uloga da ih Rusiji i vrati. I to baš on. Putin očito misli da ne radi ništa protiv prirodnih zakona i prema njegovu mišljenju prirodni je zakon da je Ukrajina sastavni dio Rusije. Dileme nema, on ima diktatorski način funkcioniranja u samoj Rusiji. Takav kult ličnosti u Rusiji nije postojao od Staljina. On je svoj imidž pomno gradio sve ove godine otkako je na vlasti. Našao je način komuniciranja koji je velikom dijelu Rusa prihvatljiv. A onda je shvatio da bi i izvan granica Rusije trebao pokazati tu svoju veličinu i moć - ocijenila je psihologinja Mirjana Nazor osvrnuvši se i na to da se Putin, prema fotografijama koje su očito smišljeno dospjele u javnost, nije libio pokazivati kako pliva, jaše obnaženog, mišićavog torza... Očito mu pokazivanje fizičke snage jako puno znači, ističe psihologinja, ali i dodaje da je Putin možda vješto iskoristio i globalnu situaciju pa nije slučajno što je napad izveo u vrijeme dok je svijet još uvijek u strahu od korone, a možda igra i na tu kartu da je sad na čelu SAD-a netko tko mu nije ravnopravan, tko nema odlučnosti da mu se suprotstavi, dok ni u Europi nema baš neke velike homogenosti.