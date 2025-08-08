Stravična smrt milijunaša kojeg je ubila jedna od najopasnijih životinja: 'Jurnula je na njega. Ništa ne preživljava na tom putu'

Američki milijunaš Asher Watkins, strastveni lovac na trofeje, tragao je u nedjelju u lovištu u Južnoj Africi za masivnim afričkim bivolom od 1,3 tone, poznatim kao "Crna smrt". Životinja je neočekivano pojurila prema njemu brzinom od oko 50 km/h. Bizon koji je usmrtio američkog lovca na krupnu divljač ustrijeljen je tek nekoliko sekundi nakon kobnog napada. Watkins je prošle nedjelje na safariju bio s profesionalnim lovcem i tragačem, prateći bivola, kada ga je divlja životinja napala i ubila. Profesionalni vodič koji je pratio Watkinsa, ubio je bivola jednim preciznim hicem odmah nakon tragedije. Profesionalni lovac iz Coenraad Vermaak Safarisa, koji organizira lov na trofeje u provinciji Limpopo, pozvao je hitnu medicinsku pomoć, no bilo je prekasno da se Watkins spasi. "Pomoć mu se više nije mogla pružiti, osim što smo njegovo tijelo prenijeli u vozilo hitne pomoći. Zadobio je strašne ozljede trbuha i rebara. Napadi bizona nisu neuobičajeni u Limpopu. Bio je to ogroman bivol i ništa što bi se našlo na putu takvog napada ne bi preživjelo. Ove životinje su prilično tolerantne ako ih se ostavi na miru, ali ako ih se uznemirava, ishod neće biti dobar", rekao je izvor iz hitne službe.

Watkinsonova Facebook stranica prepuna je fotografija životinja koje je lovio i ubijao, uključujući planinskog lava, različite vrste jelena, divlje purane i perad. Njegova bivša supruga Courtney, koja je objavila vijest o Watkinovoj smrti na svojoj Facebook stranici, bila je prisiljena ukloniti objavu nakon što su je preplavili internetski trolovi koji su slavili 'pobjedu' bizona. Watkinsova Facebook stranica o lovu također je bila puna uvredljivih komentara koji su njegovu smrt od bizona opisivali kao 'karmu'. Da je lov protekao normalno, lovačka tvrtka bi uzela glavu i kožu bivola te ih dala preparatoru za pripremu trofeja. Safari stručnjak objasnio je da su vitalni organi životinje vrlo traženi u kulinarstvu te su se vjerojatno prodali, dok je manje vrijedno meso podijeljeno lokalnim stanovnicima. U nedjelju je pokrenuta istraga o smrti, a tri člana Watkinsove obitelji koji su bili s njim na ekspediciji prenijet će njegovo tijelo kući. U Johannesburg je doputovao iz Dallasa s majkom, očuhom i bratom. U nedjelju poslijepodne započeo je praćenje velikog bizona za kojeg je lovačka tvrtka CVS rekla da je 'neozlijeđen i neprovociran' u onome što je trebao biti njegov posljednji lov. Vijest o njegovoj smrti priopćena je članovima njegove najuže obitelji u Dallasu. Glasnogovornik južnoafričke policije, pukovnik Malesala Ledwab, rekao je: "U nedjelju smo pozvani na farmu divljači gdje je pronađeno tijelo muškarca kojeg je ubio bivol. Imao je teške ozljede trbuha i bokova, a liječnik hitne pomoći već ga je proglasio mrtvim. Bivol je ležao u blizini", piše Daily Mail.

Bivoli su jedna od pet najopasnijih životinja u Africi i ubijaju više lovaca na krupnu divljač od preostale četiri: slona, nosoroga, lava i leoparda. Poznati kao Crna smrt, bivoli godišnje ubiju više od 200 ljudi u Africi. Watkins je platio desetke tisuća američkih dolara za putovanje obitelji u Južnu Afriku te dodatne naknade za svaku vrstu životinje koju je ustrijeljio. Vrhunski mužjak bivola poput onog koji ga je ubio u prosjeku košta 7500 funti. Bivol se smatra najopasnijom lovnom životinjom u Africi. Lov na bivole je uzbudljiv i izazovan te se nalazi na vrhu popisa želja svakog lovca. Bivoli su zaslužili svoju reputaciju jer mogu podnijeti nevjerojatne količine metaka čak i kada su pogoci precizni, a u napad kreće alarmantnom brzinom. Kapski bivol može težiti 1,5 tona, biti dug 3,4 metra i visok 1,68 metara, a rogovi su im spojeni čvrstom koštanom izraslinom preko čela čiji vrhovi mogu biti udaljeni 1,2 metra. Nepredvidljivi su i agresivni, a jedini prirodni neprijatelji su im ljudi i lavovi.