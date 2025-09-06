Stravična nesreća na A3: Vozač kombija udario mladića na motoru. Bori se za život

Dva teška prometna incidenta zabilježena su u Hrvatskoj tijekom proteklih 24 sata. U petak, oko 16:45 sati, na autocesti A3 kod Novske došlo je do teške nesreće u kojoj je motociklist (30) zadobio teške ozljede opasne po život, javlja sisačka policija.

Nesreća se dogodila kada je 21-godišnji vozač kombija, zbog nepridržavanja razmaka, udario u motocikl, a motociklist je hitno prevezen u Opću bolnicu Nova Gradiška. Protiv vozača kombija bit će podnesena kaznena prijava zbog izazivanja nesreće iz nehaja.

Manje od 12 sati kasnije, rano ujutro, dogodila se još jedna nesreća, ovaj put na području Općine Martinska Ves. Mladić (19), pod utjecajem alkohola (0,68 promila), upravljao je vozilom sisačkih registracija, kada je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu, sletio u travnati kanal te udario u kolni ulaz.

Vozač je prošao s lakšim ozljedama, dok je 18-godišnji putnik zadobio teške tjelesne ozljede opasne za život. Liječnici su ozlijeđenima pružili pomoć u sisačkoj bolnici. Protiv vozača bit će podnesena kaznena prijava zbog izazivanja nesreće.