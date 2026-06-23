U napadu koji nije bio vjerski motiviran poginuli židovski civil i policajac musliman

Epilog jučerašnjeg bezumnog napada vatrenim oružjem u kanadskom Montrealu je troje ubijenih i dvoje ranjenih. Prve ideje da je posrijedi antisemitski napad, jer je posrijedi pretežno židovska četvrt, brzo su otklonjene, no tužnom ironijom, uz napadača Setha Hatfielda kojeg je eliminirala policija, jedna je žrtva Židov, a druga musliman. Ubijeni su Michael Moshe Mizrahi (68) lokalni trgovac odijelima iz židovske zajednice i mladi policajac Mohamed Lamine Benredouane (34), muslimanske vjeroispovijesti.

Iako tragični događaj nije bio primarno vjerski motiviran, niti je riječ o klasičnom terorizmu, narativ koji je u sumanutom uratku, „manifestu“ na oko 100 stranica, ostavio napadač, sadrži i mržnju prema „cionističkoj zavjeri“, no ona je dio šire problematike u kojoj je primarno fokusiran na radikalnu klasnu borbu i rušenje kapitalističkog sustava. Ne može ga se nazvati niti radikalnim ljevičarem, s obzirom na krajnje mizogini stav prema ženama.

U skribomanskom tekstu napadač sintezira incel teoriju i marksizam kroz koncept "hipergamijske države" – kapitalizma koji je namjerno uništio tradicionalnu monogamiju kako bi privukao žene na tržište rada, čime je stvorio novu klasu potlačenih – "otuđene ili razvlaštene muškarce", dispossessed males, kako ih naziva. U dokumentu koji nam je u posjedu, ali ga zbog principa odgovornog novinarstva i potencijalnog poticanja na nasilje ne objavljujemo, koristi marksistički rječnik za definiranje specifičnih meta i neprijatelja: uključuje klasnu podjelu, u kojoj je „buržoazija" (vladajuća elita) kreator tog kvarnog sustava, dok "lumpenproletarijat" i kriminalne elemente smatra sekundarnim neprijateljima društva. Pojam kojim opisuje zapadnu vladajuću elitu je "judeo-buržoaska klasa", tvrdeći da su moćni cionisti isprepleteni s američkim i britanskim korporacijama te da koriste Izrael kao bazu za širenje kapitalističke hegemonije. Kao legitimne mete selektivnog masovnog terora navodi tehnološke, financijske i vojne divove kao što su IBM, Microsoft, Boeing, BlackRock i Blackstone, a na odstrel bi stavio i sektorske mete: direktore privatnih zdravstvenih osiguranja u SAD-u, fondove za nekretnine (private equity), industriju pornografije, plastične kirurge, AI podatkovne centre te naftnu i drvnu industriju. Krajnji mu je cilj ukidanje privatnog vlasništva i uvođenje diktature.

Iako odbacuje klasični nacionalsocijalistički i rasni antisemitizam, Židove promatra isključivo kroz prizmu kapitalizma i cionizma te eksplicitno navodi da "obični židovski narod" nije neprijatelj, da velik dio buržoazije nisu Židovi te da su neki etnički Židovi kroz povijest bili učinkoviti borci protiv buržoazije.

No s obzirom da cilja institucije i pojedince „s izravnim vezama s cionizmom“, koristi klasičnu antisemitsku distinkciju anticionizma kao pojma koji nije povezan s antisemitizmom. Ističe da je utjecaj "cionističkih Židova" na zapadnu vladajuću klasu toliko jak da tu klasu naziva "židovsko-buržoaskom klasom". U dijelu u kojem govori o metama navodi "utjecajne cioniste" kao legitimne mete te ističe da su "sjedišta svih korporacija povezanih s cionizmom legitimna meta". No ne poziva na napade na sinagoge, vjernike ili opću židovsku populaciju, a za razliku od mentalno poremećenih desničara i islamističkih napadača navodi da su napadi na ljude u crkvama, supermarketima, koncertima i festivalima neučinkoviti i nemoralni. Na papiru je pristaša selektivnog terora usmjerenog na elite, a ne na građane.

U neprijateljskoj klasi A su bankari, političari, vojni dužnosnici i velike korporacije, a u klasi B kriminalci, dileri i seksualni prijestupnici. No iako piše da su zabranjeni napadi na škole, crkve i javna mjesta, epilog jučerašnje pucnjave u koju se upustio demantira njegovu pisanu podlogu. „Manifest“ je pisan pseudoakademski s bilješkama i citatima Marxa, Engelsa, Lenjina, Buharina, Dzeržinskog, Robespierrea, Babeufa, Platona, Spinoze i članice Frakcije Crvene armije (RAF) Ulrike Meinhof.

Inače, skraćenica „incel“ dolazi od engleskog „involuntary celibate“ - prisilni celibat, što je naziv za pripadnika internetske subkulture muškaraca koji tvrde da ne mogu pronaći romantičnu ili seksualnu partnericu unatoč tome što to žele. Okupljaju se na anonimnim forumima i platformama na kojima raspravljaju o svojim frustracijama. Uglavnom vjeruju da su izgled, visina i genetika jedini faktori koji određuju privlačnost, a sebe vide kao žrtve nepravednog društvenog i biološkog sustava u kojem žene imaju svu moć izbora. Koriste vlastite pojmove poput "chad" (iznimno privlačan muškarac), "stacy" (nedostižna privlačna žena) i "blackpill" (filozofija beznađa). Njihove su rasprave često su prožete ekstremnom mizoginijom, ogorčenošću prema ženama i nihilizmom, a pokret je privukao globalnu pozornost nakon nekoliko masovnih napada koje su počinili pojedinci identificirani kao inceli (napad u Isla Visti 2014. i Torontu 2018.).

Kako pokazuje i manifest napadača iz Montreala incel teorije se u novije vrijeme u ekstremnim krugovima spajaju s drugim ideologijama, i ekstremnom ljevicom i ekstremnom desnicom, radi opravdavanja političkog nasilja. I „manifest“ najnovijeg ubojice kombinira incelovsku teoriju "crne pilule" (blackpill) s marksističko-lenjinističkom klasnom analizom. Blackpill je radikalna internetska filozofija nastala unutar incel zajednica koja zagovara apsolutni fatalizam, nihilizam i biološki determinizam. Pojam je nastao kao ekstremna varijacija "crvene pilule", iz filma The Matrix, koja nudi buđenje i borbu. No u ovom slučaju crna pilula označava bolnu spoznaju da je borba uzaludna jer su

pravila društva unaprijed namještena, kroz genetski kod (izgled) i apsolutnu hipergamiju u kojoj žene biraju samo gornjih nekoliko postotaka genetski najprivlačnijih muškaraca. Kao i svaka luđačka teorija i ova je paradoksalna: istodobno kao argument koristi blackpill element u kojem su muškarci potlačeni jer nemaju pristup vezama zbog biologije i modernog društva, te „marksistički“ element u kojem nije kriva biologija sama po sebi, već kapitalistička buržoazija koja je uništila tradicionalne odnose radi profita.

Usmrćeni ubojica Seth Hatfield smatra se izoliranim napadačem (i tekst koji je napisao promiče model vuka samotnjaka i malih ćelija). Iako službena istraga još uvijek nije objavila niti identificirala konkretnu osobu koja je ispalila fatalni u Michaela Moshea Mizrahija, snimka napada koja je objavljena pokazuje da je to najvjerojatnije tragičnom pogreškom učinila policajka kod koje je dotrčao skriti se u pucnjavi. To nije ista policajka koja je ranjena. Policajca je ubio napadač koji je i ranio njegovu kolegicu. Tragični epilog pokazuje i koliko je kanadska policija nespremna na ovakve situacije.