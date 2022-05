Što Putin želi s proruskim regijama u Gruziji i Moldaviji? 'Sovjetska čizma im je već donijela siromaštvo i bolest'

Kako će život pod ruskom okupacijom izgledati za ukrajinske regije koje će nakon rata potencijalno kontrolirati Moskva? Odgovor na to pitanje ovisi o mnogočemu - ukrajinskim braniteljima, dosezima ruskih osvajanja, političkoj lojalnosti stanovništva, brutalnosti okupatora, lokalnom gospodarstvu... No, možda je i najbolji indikator kvalitete života tamošnjeg stanovništva život koji se već desetljećima odvija u usporedivim odmetnutim regijama u drugim državama koje su pod kontrolom Moskve.



Među njima se posebno ističu dvije pokrajine u Gruziji - Južna Osetija i Abhazija - koje Rusija priznaje kao nezavisne države, za razliku od ostalog svijeta koji ih smatra dijelom Gruzije. Pa ipak, Gruzija od svoje neovisnosti od Sovjetskog Saveza koja je proglašena 1991. nikada nije kontrolirala te dvije regije koje su se od Tbilisija zapravo odvojile još devedesetih. Južna Osetija najavila je, ne prvi put, priključenje Rusiji, ali je upravo prošle nedjelje, prije sedam dana, predsjednik koji je to obećao građanima - izgubio na predsjedničkim izborima.