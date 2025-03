Što je Falcon X - raketa koja je ostavila spektakularan trag na nebu iznad Hrvatske

Trag raketnog goriva koje je iza sebe ostavila raketa Falcon X lansirana iz Baze svemirskih snaga Vandenberg u Kaliforniji sinoć je izazvala brojne reakcije. Bila je to 451. misija ove rakete koju je razvila tvrtka SpaceX Elona Muska i deveto lansiranje te rakete u ovom mjesecu. Za ovaj mjesec su najavljena još tri lansiranja, prvo u srijedu, 26. ožujka. Podaci o zadnjem letu Falcona X su povjerljivi, obzirom je lansiranje obavljeno u sklopu ugovora Space X-a sa Američkim svemiriskim snagama. Zna se da je sve vodio njihov Nacionalni ured za izviđanje, koji upravlja špijunskim satelitima američke vojske, i da je to bila njihova peta misija u 2025. godini od otprilike desetak planiranih za ovu godinu.

Let, nazvan NROL-69, poletio je raketom SpaceX Falcon 9 na neobjavljenu orbitalnu lokaciju. SpaceX je za ovu misiju koristio pojačivač prvog stupnja Falcon 9 s brojem repa B1092. Ovo je bio njegov drugi let nakon prethodnog lansiranja leta Starlink 12-13 27. veljače 2025. godine. Otprilike 8,5 minuta nakon polijetanja, B1092 se vratio natrag za slijetanje u zoni slijetanja 1 (LZ-1). Slijetanje je označeno kao 50. dodir na LZ-1 i ukupno 422. booster slijetanje do danas.

U kolovozu 2020. SpaceX i United Launch Alliance dobili su ugovore vrijedne 3,3 milijarde dolara, odnosno 3,4 milijarde dolara u sklopu druge faze programa National Security Space Launch (NSSL) kojeg je jučerašnje lansiranje dio. Prvo lansiranje Falcona 9 bilo je 4. lipnja 2010., a prva komercijalna misija za opskrbu Međunarodne svemirske postaje (ISS) lansirana je 8. listopada 2012. Godine 2020. postala je prva komercijalna raketa koja je lansirala ljude u orbitu. Falcon 9 poznat je po svojoj pouzdanosti i visokoj kadenci lansiranja.

Raketa ima dva stupnja. Prvi (booster) stupanj nosi drugi stupanj i korisni teret do unaprijed određene brzine i visine, nakon čega drugi stupanj ubrzava korisni teret do ciljane orbite. Booster može sletjeti okomito kako bi se olakšala ponovna uporaba. Rakete iz obitelji Falcon 9 imaju stopu uspješnosti od 99,35% i lansirane su ukupno 465 puta tijekom 15 godina, što je rezultiralo s 462 potpuna uspjeha, dva neuspjeha tijekom leta ( SpaceX CRS-7 i Starlink Group 9–3), jedan neuspjeh prije leta ( AMOS-6 dok se pripremao za ispitivanje statičkog požara na ploči) i jedan djelomični neuspjeh ( SpaceX CRS-1 , koji je isporučio svoj teret na Međunarodnu svemirsku postaju (ISS), ali se sekundarni teret „nasukao“ u orbiti nižoj od planirane). Aktivna verzija rakete, Falcon 9 Block 5 , letjela je 397 puta uspješno i jednom nije uspjela (Starlink Group 9–3), što je rezultiralo stopom uspješnosti od 99,75%.

Godine 2022. Falcon 9 postavio je novi rekord sa 60 uspješnih lansiranja istim tipom rakete-nosača u jednoj kalendarskoj godini. Time je nadmašen prijašnji rekord koji je držao Soyuz-U , koji je imao 47 lansiranja (45 uspješnih) 1979. Godine 2023. obitelj raketa Falcon (uključujući Falcon Heavy) imala je 96 uspješnih lansiranja, nadmašivši 63 lansiranja (61 uspješno) obitelji raketa R-7 1980. U 2024., SpaceX je srušio vlastiti rekord s ukupno 134 leta Falconom (133 uspješna), što čini više od polovice svih orbitalnih lansiranja te godine.

Dizajn Falcona uključuje pojačivače prvog stupnja za višekratnu upotrebu, koji slijeću ili na tlo u blizini mjesta lansiranja ili na bespilotni brod na moru. U prosincu 2015. Falcon 9 je postao prva raketa koja je propulzivno sletjela nakon što je isporučila teret u orbitu. Ova ponovna upotreba rezultira značajno smanjenim troškovima lansiranja, budući da trošak prvog stupnja čini većinu troška nove rakete. Falcon obiteljski nosači uspješno su sletjeli 421 put u 434 pokušaja. Ukupno 45 boostera je letjelo u više misija, s rekordom od 26 misija po boosteru.

Tipične misije uključuju lansiranje SpaceX-ovih satelita Starlink (koji čine većinu manifesta Falcon od siječnja 2020.), misije posade i tereta Dragon do Međunarodne svemirske postaje te lansiranja komercijalnih i vojnih satelita. Najteži teret lansiran na Falconu je serija od 24 Starlink V2-Mini satelita ukupne težine oko 17.500 kg koji su prvi put poletjeli u veljači 2024. Najteži teret lansiran u geostacionarnu prijenosnu orbitu bio je Jupiter-3 od 9.200 kg 29. srpnja 2023. Lansiranja u više orbite uključivala su DSCOVR do Lagrangeove točke Sunce-Zemlja L 1 , TESS do lunarnog preleta, pokazni teret Tesla Roadstera do heliocentrične orbite koja se proteže pokraj orbita Marsa, DART i Hera do asteroida Didymos, Euklida do Sunce-Zemlje Lagrangeove točke L 2 , Psyche do asteroida 16 Psyche i Europa Clipper do Jupitoreva mjeseca Europe.