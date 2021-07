Milanović: Kada ima više cjepiva nego zainteresiranih, onda je game over

Predsjednik Zoran Milanović poručio je danas u izjavi nakon trilateralnog sastanka šefova država Slovenije, Hrvatske i Austrije da je svoje kolege upoznao s problemima u BiH.

- Prije dva dana sam došao iz Bosne i Hercegovine. To je bila nekad ista država kao tadašnja naša zajednička. Sada sam ovdje. Rekao sam što me veže za ovaj kraj i ovu regiju jer sam tu odrastao. Roditelji su mi imali kuću na Sutli. Draga mi je i BiH. Tamo sam išao nezahvalnim poslom koji je moja dužnost. Dojmovi su svakakvi i moram reći nešto o tome. Htio sam upoznati svoje prijatelje, kolege, ljude koji o tome nešto znaju s problemima koje u BiH trenutno postoje za hrvatski narod i njihovo pravo glasa - kazao je Milanović, pa dodao da oni bolje razumiju stanje u BiH u odnosu na ostale šefove država.

- U Europi je nešto zajedničko u pogledu BiH, a to je vrlo slabo znanje ili veliko neznanje kada su u pitanju ljudi ovog ranga. Slovenija iz svojih razloga, Austrija zbog svojih veza svakakve vrste s BiH i prije 100 godina i danas, čelni ljudi u tim državama znaju više. Naravno da ne mogu znati detalje, ali s obzirom da kažu da se vrag skriva u detalju, u ovom slučaju se ne skriva. Vrag je u cijelom tijelu i nije neizlječiv. Pravo hrvatskih naroda da sami biraju svoje predstavnike je istina jasna sama po sebi. Moja dužnost je da to kažem. Slažemo se i oko Zapadnog Balkana i oko Sjeverne Makedonije i Albanije - istaknuo je Milanović.

Osvrnuo se i na pitanje COVID pandemije.

- Prije pola godine kada je bilo jasno da je vakcina činjenica, da će biti dostupna u ogromnom broju doza, rekao sam nešto što sam vjerovao da će se razvijati u tom pravcu, a sada imam isto mišljenje. Onog trenutka kada bude više cjepiva nego zainteresiranih, onda je game over. Ne vidim više smisao u svemu ovome što radimo. Ne vidim smisla ni u ovim maskama ako ste cijepljeni. Ako niste, to je druga stvar, ali ne štitite mene nego sebe. Natjerati skoro 50 posto ljudi koji nisu cijepljeni i ne gore od želje da se cijepe je teško. To je visoki zadatak za svaku demokratsku vlast. Za autokratsku vlast to je zadatak. Da govorimo o 15 posto ljudi, to je onda nebitno. To je praktično već kolektivna otpornost. Na 50 posto prošao si puno, a nisi nigdje - kazao je Milanović.

Istaknuo je da je za njega najbolja poruka javnosti da se pokaže "da ako si cijepljen tvoj život više neće biti miserably" (op.a jadan, bijedan) te da će živjeti normalno bez maske. Protiv je tjeranja ljudi represijom na cijepljenje.

- Oni koji su cijepljeni, oni će živjeti normalno, a oni koji nisu, moram priznati da to najbolje ne razumijem, ali ne želim da ih tlačimo - zaključio je.