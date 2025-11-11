Što donosi povratak partnerstva vodećih nacionalnih stranaka u BiH

Od vezivanja zastava, preko predvođenja svojih naroda u ratnim sukobima do međunacionalnog pomirenja i izgradnje daytonske Bosne i Hercegovine, odnosi HDZ-a i SDA prolazili su i prolaze različite faze. Malo je primjera u Europi gdje su odnosi dviju stranaka toliko isprepleteni kao što je to slučaj s vodećom hrvatskom i bošnjačkom strankom u protekla tri i pol desetljeća. Uz tragičnu ratnu epizodu, još nekoliko puta u novijoj povijesti BiH dolazilo je do zahladnjenja tih odnosa koji su se, u pravilu, odražavali i na odnose Hrvata i Bošnjaka u cjelini. Uglavnom su tomu pridonosili stranci pod izgovorom da tragaju za "novim rješenjima" u bosanskom loncu. Ispostavit će se da su ta rješenja dodatno zakomplicirala odnose u BiH.