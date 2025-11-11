Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 38
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Jozo Pavković
Autor
Jozo Pavković

Što donosi povratak partnerstva vodećih nacionalnih stranaka u BiH

11.11.2025. u 08:38

Tako smo početkom ovog stoljeća svjedočili neuspješnom eksperimentu s Alijansom za promjene, okupljanjem 10-ak malih stranaka i njihovim instaliranjem na vlast unatoč činjenici da su HDZ i SDA i tada imali najveću potporu birača u svojim narodima

Od vezivanja zastava, preko predvođenja svojih naroda u ratnim sukobima do međunacionalnog pomirenja i izgradnje daytonske Bosne i Hercegovine, odnosi HDZ-a i SDA prolazili su i prolaze različite faze. Malo je primjera u Europi gdje su odnosi dviju stranaka toliko isprepleteni kao što je to slučaj s vodećom hrvatskom i bošnjačkom strankom u protekla tri i pol desetljeća. Uz tragičnu ratnu epizodu, još nekoliko puta u novijoj povijesti BiH dolazilo je do zahladnjenja tih odnosa koji su se, u pravilu, odražavali i na odnose Hrvata i Bošnjaka u cjelini. Uglavnom su tomu pridonosili stranci pod izgovorom da tragaju za "novim rješenjima" u bosanskom loncu. Ispostavit će se da su ta rješenja dodatno zakomplicirala odnose u BiH.

Ključne riječi
Hrvati bošnjaci HDZ SDA BiH

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar IvanR
IvanR
09:09 11.11.2025.

Znači čavao u lijes. Najnazadnija država uz Kosovo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-07/SIPA_PRESS_190925_138658847.jpg
Premium sadržaj
Video sadržaj
2
TOMIO OKAMURA

'Češki patriot japanskog duha, slavenske duše i samurajske discipline'

Okamurin izbor označio je snažan politički zaokret u zemlji koja je godinama bila među najglasnijim europskim zagovornicima potpore Ukrajini. Novi desničarski predsjednik Zastupničkog doma izazvao je burne reakcije već prvog dana svog mandata naredbom da se ukloni ukrajinska zastava s pročelja zgrade parlamenta, gdje se vijorila od 2022. u znak solidarnosti s narodom napadnute Ukrajine.

Učitaj još

Kupnja