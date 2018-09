Što ako su Karamarko i Brkić koristili Vargine usluge? 'Vidjet ćemo'

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković danas je izjavio kako od nadležnih tijela očekuje da do kraja istraže "apsolutno sve" u najnovijoj aferi "fabriciranih sms poruka".

Rekao je to u izjavi novinarima u Hrvatskome saboru uoči sastanka Kluba zastupnika HDZ-a upitan za komentar medijskih napisa da je potpredsjednik HDZ-a Milijan Brkić povezan s tom aferom, što je Brkić danas demantirao.

Na pitanje novinara vidi li poveznicu Milijana Brkića s najnovijom aferom "fabriciranih poruka", Plenković je u odgovoru podsjetio da su prije pola godine objavljeni i "navodni sms-ovi" između njega i tadašnje potpredsjednice Vlade Martine Dalić te "bili predstavljeni kao neki jako važan dokaz".

"To ste mogli, bez da ste nekakav forenzičar modernih tehnologija, shvatiti da je riječ o fabriciranim informacijama. Što se i ispostavilo. A sve u vezi ove afere, očekujem od nadležnih tijela da do kraja istraže. Apsolutno do kraja", rekao je premijer.

Plenković: Zvao sam Brkića telefonom, nisam ga uspio dobiti

Bivši MUP-ov informatičar Franjo Varga pritvoren je zbog sumnje da je izradio lažne SMS poruke za Zdravka Mamića, a u svom je iskazu Uskoku, prema pisanju medija, navodno rekao da su njegove usluge koristili i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko te potpredsjednik te stranke Milijan Brkić koji je sve demantirao.

Novinari su Plenkovića pitali što ako se pokaže da su oni koristili Vargine usluge, a premijer odgovara: "Vidjet ćemo. Ja to zaista ne znam. U ovoj fazi nemam takvih saznanja".

Rekao je i da se s Brkićem, koji je na putu, nije čuo te da ga je danas pokušao dobiti telefonom, no nije uspio, a nada se da će se danas čuti.

"Pokušao sam ga zvati, nismo uspjeli stupiti u kontakt. Bit će prilike za to. Ne vidim neki problem", dodao je Plenković.

Pogledajte video rasprave Andreja Plenkovića i Davora Bernardića u Saboru: