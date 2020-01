U Zagrebu bi uskoro mogao pasti snijeg, a ovako je to izgledalo prije točno 7 godina

Mnogim ljubiteljima snježnih radosti u Zagrebu mogle bi biti uslišene želje. Naime, u nedjelju će u metropoli pasti snijeg, tako barem najavljuje stranica Weather.com, a mi smo se usput prisjetili kako je to izgledalo u Zagrebu na današnji dan - 2013. godine

Kao što fotografije jasno pokazuju, situacija je bilo puno "bjelja". Prijepodne gradske ulice i ceste već su bile pogođene s 30-ak centimetara, a do kraja dana snijeg u Zagrebu dosezao je 68 centimetara, dotad najviše otkad se mjeri visina snijega u gradu. Snijeg je tada "paralizirao" grad, a mnogi se vjerojatno i danas sjećaju uzaludnog čekanja na tramvajskim i autobusnim stanicama...

Čak je i gradonačelnik Milan Bandić tada negodovao.

- Ovo je katastrofa, sve je neočišćeno, ljudi ne dolaze na posao, djeca u školu. Jelačić plac je neočišćen, na kamionima sjede manekeni iz Čistoće. Nećemo spavati dok se stanje u gradu ne stabilizira - rekao je Bandić.

- Zgrožena sam, umorna, promrzla, iscrpljena, žalosna i povrijeđena kao i svi ljudi koji su danas išli na posao ili s posla. Kaos! Tramvaji nisu uopće prometovali. Moj put je počeo nakon odrađene 12-satne smjene na Šalati, a završio je na Črnomercu - pješice 2 sata kroz grad! Prekrasno, idila, neprocjenjivo! Di je Bandić da pojede taj snijeg?! Zar mu je stao u grlu? Umorna, noge prebolne, nemam snage zagrliti djecu, žalosna, iscrpljena i nadam se da su svi sretno stigli svojim kućama, obiteljima jer ovo nije kraj. Sutra je novi dan - napisala nam je tada ljutita čitateljica Mare.

Sljedećih dana nastavlja se relativno stabilno vrijeme. Na kopnu će od utorka do četvrtka u mnogim krajevima nakon uglavnom jutarnje magle biti više sunčanog vremena, a od petka se ponovno povećava vjerojatnost cjelodnevne magle i niskih oblaka, iz kojih su ponegdje moguće slabe oborine, pa će u prometu opet biti nužna veća pozornost, kazuje vremenska prognoza Zorana Vakule i Dragoslava Dragojlovića za HRT.

I na Jadranu će mjestimice biti magle i vidljivosti manje od 1 km, ali i dosta sunčanih sati. Povremeno više oblaka uz mogućnost gdjekoje kišne kapi bit će u utorak, na sjevernom dijelu i srijedu te ponovno u subotu, nakon koje se povećava vjerojatnost često jake bure, ponegdje i olujne.

– U utorak će na istoku zemlje veći dio dana biti magla i niski oblaci. Vjetar većinom slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od -4 i -2 °C, što može stvarati opasnu poledicu. Najviša dnevna između 4 i 8°C. U središnjoj Hrvatskoj podjednaka temperatura, a prijepodne i mjestimice magla i niski oblaci, a zatim je vrlo velika vjerojatnost sunčanih razdoblja. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak. U zapadnim krajevima djelomice sunčano. U gorju ujutro ponegdje kratkotrajna magla, a na sjevernom Jadranu uz povremeno više oblaka mjestimice može pasti i malo kiše. Puhat će slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, poslijepodne prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 0 °C, na moru između 3 i 7 °C, a najviša dnevna uglavnom od 7 do 12 °C – kaže Dragoslav Dragojlović.

– U Dalmaciji djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, a ponegdje može pasti i malo kiše. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura od 0 do 3 °C, uz obalu između 7 i 9 °C, a najviša dnevna od 10 do 14 °C. Podjednaka će temperatura biti i na jugu Hrvatske, uz uglavnom suho i barem djelomice sunčano vrijeme. Puhat će slabo do umjereno jugo, pri čemu će more biti mirno ili malo valovito – dodaje Dragojlović.

Dragojlović kaže kako će i idućih dana u unutrašnjosti biti stabilno, uz dosta magle i niskih oblaka koji se ponegdje mogu i dulje zadržati, a povremeno može biti i slabih oborina, osobito krajem tjedna – rosulje, solike, izmaglice pa i pokoje pahulje snijega. Jutra će biti hladna s mrazom i poledicom, a dnevna temperatura uglavnom pozitivna.

– Na Jadranu u nastavku tjedna barem djelomice sunčano i danju razmjerno toplo. Krajem tjedna ponegdje može pasti i malo kiše. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, koji u četvrtak mjestimice može biti i jak, a u nedjelju će zapuhati bura – prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

