Stiže promjena vremena: Očekuju se i pljuskovi s grmljavinom, samo dvije regije bez upozorenja

Vrijeme će sutra, u utorak, biti promjenljivo i nestabilno. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće i izraženi. Najmanja je vjerojatnost za kišu u sunčanijoj Dalmaciji, stoji u vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren jugozapadni, sredinom dana sjeverni i sjeveroistočni, prolazno i jak. Na Jadranu će puhati jugo, popodne ponajprije na sjevernom dijelu u okretanju na sjeverozapadnjak i buru. Najniža jutarnja temperatura bit će od 16 do 20, na Jadranu između 19 i 23, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 °C.

Za veći dio zemlje izdana su za sutra upozorenja. Odnosno, sve su regije, osim splitske i dubrovačke, označene žutim upozorenjem zbog grmljvinskog nevremena.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", ističe DHMZ.

