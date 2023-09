Polarni vrtlog počinje se formirati iznad Sjevernog pola: Utjecat će na vrijeme zimi

Novi polarni vrtlog formira se u stratosferi iznad Sjevernog pola. Brzo jača te će nastaviti jačati prema zimi. Polarni vrtlog, pojašnjava Severe Weather Europe u svojoj analizi, ima dugu i snažnu povijest utjecaja na zimske vremenske prilike u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Europi, osobito ako se počne urušavati. Severe Weather Europe navodi kako polarni vrtlog odražava snagu stratosferske polarne cirkulacije. Za zimsko je vrijeme važno je li jak ili slab, stvarajući potpuno drugačiji vremenski ishod na površini.

Kako ulazimo u jesen, polarne regije počinju se hladiti. Do toga dolazi jer manje sunčeve energije dopire do Sjevernog pola. Ali kako polarne temperature padaju, atmosfera dalje prema jugu je još uvijek relativno topla. Tako dolazi do temperaturne razlike između polarnih i suptropskih područja, a velika cirkulacija niskog tlaka počinje se razvijati diljem sjeverne hemisfere.

Stratosferski dio polarnog vrtloga vrlo je dinamičan i ima veliku snagu, a njegove promjene mogu imati dugotrajan učinak. Stratosferski dio je simetričniji jer se okreće više od tla. Donja struktura mnogo je neravnija zbog utjecaja terena, planina i jakih tlačnih sustava koji djeluju kao prepreke u protoku. Dakle, polarni vrtlog se ponaša kao vrlo veliki ciklon, pokrivajući sjevernu hemisferu od Sjevernog pola do nižih geografskih širina. Prisutan je na svim atmosferskim razinama, ali može imati različite oblike na različitim nadmorskim visinama.

Polarni vrtlog nije samo jedna zimska oluja ili hladnoća koja se kreće. To je veliko ciklonalno područje koje se okreće cijelom sjevernom hemisferom. Polarni vrtlog može značiti razliku između vrlo hladne i snježne zime te tople i suhe zime. Snažan polarni vrtlog obično znači jaku polarnu cirkulaciju. To obično zadržava hladniji zrak u polarnim regijama, stvarajući blaže uvjete za većinu Sjedinjenih Država i Europe. U tim uvjetima zima može biti uglavnom toplija od normalne.

Zahlađenje nad Sjevernim polom već je počelo. Hlađenje stratosfere obično počinje u kolovozu, a snažno se povećava tijekom rujna i listopada. Stratosfera doseže svoje najhladnije razdoblje u studenom i prosincu, kada je polarni vrtlog obično najjači. Što je hladnije, polarni vrtlog može postati jači, a Severe Weather Europe ističe da do toga dolazi jer se on "hrani" razlikom temperature i tlaka između polarnih i južnih područja sjeverne hemisfere.

U usporedbi s dugoročnim prosjekom, trenutne prognoze pokazuju da će snaga polarnog vrtloga vjerojatno biti oko prosjeka krajem rujna i početkom listopada. Ovo za sada možda ne znači mnogo, ali pokazuje kako polarni vrtlog počinje svoju novu sezonu, a ponekad može doći do ranih anomalija.

Iznenadno stratosfersko zagrijavanje (SSW) označava nagli porast temperature u polarnoj stratosferi tijekom zime. Zagrijavanje stratosfere znači da je polarni vrtlog oslabljen i da se može urušiti. To stvara lančanu reakciju, ispuštajući hladni arktički zrak u Europu i Sjedinjene Države. Takav događaj dogodio se u veljači ove godine. Snažan val zagrijavanja zahvatio je polarnu stratosferu i polarni vrtlog.

Jedan od najvažnijih globalnih čimbenika za nadolazeću zimsku sezonu je događaj El Niño, anomalija toplog oceana u tropskom dijelu Tihog oceana. El Niño nastaje pod određenim uvjetima i može globalno promijeniti vrijeme. Ta faza može povećati šanse za pojavu poremećaja polarnog vrtloga. Severe Weather Europe napominje kako je svaki događaj stratosferskog zagrijavanja drugačiji i ne znači automatski jak zimski uzorak.

