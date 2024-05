I Telemach diže cijene, evo koliko poskupljenje očekuje njihove pretplatnike

Telemach Hrvatska počeo je obavještavati korisnike da će od 1. srpnja ove godine primijeniti indeksnu klauzulu od 7,2 posto za povećanje iznosa mjesečnih naknada tarifnih paketa definiranih službenim cjenikom, potvrdili su u ponedjeljak Hini iz te telekom kompanije.

Riječ je o usklađenju cijena s godišnjom stopom inflacije temeljem indeksne klauzule, na temelju čega Telemach, kao i ostali telekomi, od prošle godine imaju mogućnost usklađenja cijena jednom godišnje s prosječnom godišnjom stopom inflacije. Ta je stopa, prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) u 2023. bila 8 posto.

Iz Telemacha su objasnili da u skladu s Općim uvjetima poslovanja, uslijed inflatornih pritisaka, od 1. srpnja 2024. primjenjuju indeksnu klauzulu te iznose mjesečnih naknada tarifnih paketa usklađuju sa stopom inflacije za 2023. "Pritom je uvećanje od 7,2 posto koje Telemach uvodi niže od prosječne godišnje stope inflacije koja je, prema Državnom zavodu za statistiku, u 2023. godini iznosila 8 posto. Unatoč ovoj cjenovnoj korekciji, Telemach korisnicima nastavlja osiguravati 10 do 20 posto povoljniju cijenu za većinu svojih usluga, donoseći im vrhunsku tehnologiju i najbolje korisničko iskustvo", odgovorili su iz tog telekoma.

Povećanje se odnosi na iznose mjesečnih naknada tarifnih paketa definiranih službenim cjenikom, a u SMS poruci poslanoj korisnicima iz Telemacha navode i da to "ne omogućuje raskid ugovora bez naknade" te da se pogodnosti na koje korisnici imaju pravo nastavljaju sukladno ugovorenim uvjetima. Korisnici sada više ne mogu raskinuti ugovor s tim telekomom za svoj paket bez naknade, jer su na to pravo imali početkom 2023., kada je prvi put uvedena ta mogućnost za telekome.

Kako će se novi iznosi mjesečnih naknada primjenjivati od 1. srpnja, prvi račun s uvećanim iznosom bit će u kolovozu. Prošle godine Telemach je povećao cijene slijedom te klauzule od 1. kolovoza, i to za 8,3 posto na temelju prosječne godišnje stope inflacije u 2022., koja je bila 10,8 posto.

Telemach tako ove godine 'slijedi' telekome A1 Hrvatska i Hrvatski telekom (HT), koji su već ranije najavili primjenu indeksne klauzule na cijene ove godine. A1 Hrvatska najavio je tako da od 1. lipnja povećava cijene 6,9 posto (u 2023. je to bilo od 1. srpnja za 8,5 posto), dok su iz HT to također najavili od 1. srpnja, za 6,5 posto (u 2023. je to kod njih bilo od 1. listopada povećanjem cijena mjesečnih naknada za 5 posto). O tim promjenama telekomi su korisnike obvezni obavijestiti 30 dana prije početka primjene.

