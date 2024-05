Započinje suđenje policajcu Marku S. koji je iz službenog pištolja ubio Mihaelu B.

Na Županijskom sudu u Osijeku u utorak započinje glavna rasprava protiv Marka S. (28), policajca iz Osijeka koji je iz službenog pištolja usmrtio Mihaelu B. (21) iz Osijeka. Prethodno je protiv Marka S. potvrđena optužnica koji se u obrani branio kako je do ubojstva došlo iz nehaja. Isto tako policajcu, koji je suspendiran, je i pravomoćno produljen istražni zatvor do pravomoćnosti presude.

- Okrivljenog se tereti za ubojstvo iako je on tvrdio da je do ubojstva došlo iz nehaja. Očekujemo kako ćemo tijekom postupka dokazati da se radilo o ubojstvu s izravnom namjerom kao i da će postupak biti brzo okončan. U početku je bilo sumnjivog postupanja policije, ali vjerujem u pravosuđe – rekao je Davor Ćavar, odvjetnik obitelji ubijene Mihaele B. Prema kaznenom zakonu za ovo kazneno djelo, za koje se tereti Marko S., okrivljenome prijeti najmanje 5 godina zatvora.

Inače, ovo ubojstvo dogodilo se 20. rujna 2023. godine, oko 22 sata, u stanu Marka S. kojega je dobio na korištenje od DVD-a Donji Grad čiji je pripadnik bio prije nego se u listopadu 2022. godine zaposlio u policiji.

Ovaj slučaj iz Osijeka otvorio je niz pitanja počevši od onoga zašto je mladi policajac nosio oružje kući, ali i zašto ga je vadio i pokazivao pred civilnom osobom. Ipak, ono što je izazvalo najviše pažnje je što je nakon ubojstva okrivljeni policajac pokušao prikriti što se zapravo dogodilo te večeri u njegovom stanu. Naime, on je kolegama u Operativnom centru prvo prešutio što se zapravo dogodilo te im rekao kako je do opaljenja iz službenog pištolja došlo dok je on bio u kupaonici, odnosno da se Mihaela sama upucala. Međutim, obavljenim očevidom je ta mogućnost isključena poslije čega je Marko S. promijenio priču rekavši kako je do opaljenja pištolja došlo slučajno i to tijekom čišćenja oružja. Sve to izlazilo je u javnost pa se prvo pojavila informacija da se radilo o samoubojstvu, a onda i ova priča temeljem koje je policija podnijela kaznenu prijavu za blaže kazneno djelo. Ubrzo se pokazalo i kako je Marko S. premještao Mihaelino tijelo i namještao poprište ove tragedije nakon čega je prijavio policiji što se dogodilo. U međuvremenu je obavio i neke telefonske pozive, među kojima i one sa svojim nadređenim šefovima.

Rezultat svega toga su bile brojne optužbe na transparentnost policije i pokušaj skrivanja što se zapravo dogodilo, a onda i do osuda javnosti i prosvjeda građana.

Govoreći o tome slučaju i što se sve događalo načelnik PU osječko – baranjske Ladislav Bece je nekoliko dana poslije ubojstva rekao kako “nije bilo zataškavanja niti prikrivanja te da priznaje kako je komunikacija s javnosti bila nespretna”.