Stiže pravo ljeto? Pogledajte kakva promjena nas čeka u idućim danima

Posljednjih dana nismo imali priliku uživali u pravim proljetnim temperaturama, ali dobra vijest je da toplije vrijeme stiže od srijede. Ipak prije tog sunčanijeg razdoblja čekaju nas još hladni ponedjeljak i utorak praćeni kišom.

Sutra se na kopnu u noći i ujutro očekuje pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a zatim prestanak oborine i smanjenje naoblake, najprije u središnjim predjelima, do večeri gotovo svugdje. Na Jadranu djelomice sunčano, no popodne uz promjenljivu naoblaku na jugu moguć pokoji pljusak. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Duž obale umjerena i jaka bura, prolazno u okretanju na sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 13 do 16 °C. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 24 °C, a u gorju malo niža, najavljuje Državni hidrometeorološki zavod.

Buru, sjeverni i sjeverozapadni vjetar u srijedu će zamijeniti jugozapadnjak, na otvorenome prema večeri i jugo te se očekuje porast temperature, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko. Prema podacima DHMZ-a temperatura bi već do kraja tjedna mogla porasti i do 30 stupnjeva u velikom dijelu zemlje.

Foto: DHMZ