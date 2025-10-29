Stiže nevrijeme: Duž obale DHMZ upalio alarme, evo kakvo nas vrijeme čeka za Svi svete

Državni hidrometeorološki zavod za četvrtak je izdao žuti meteoalarm za cijeli Jadran i obalu zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, dok se prema petku očekuje postupno smirivanje vremena. Prema prognozi HRT-a, u četvrtak će u unutrašnjosti Hrvatske biti promjenjivo i vjetrovito. Na istoku zemlje dan će početi djelomice sunčano, no prema večeri se očekuje porast naoblake i mogućnost kiše, ponajprije u zapadnoj Slavoniji i Podravini. Najviša dnevna temperatura bit će oko 20 °C, uz slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, koji će navečer okrenuti na sjeverni.

U središnjoj Hrvatskoj također promjenjivo oblačno, povremeno s malo kiše. Puhat će umjeren jugozapadnjak, a temperatura će se kretati između 10 i 21 °C. U Gorskoj Hrvatskoj očekuje se više oblaka i kiše, lokalno i obilnije, osobito u Gorskom kotaru i na riječkom području, uz jak jugozapadnjak. Bit će toplije od prosjeka za kraj listopada – jutarnje temperature između 10 i 16 °C, a najviše dnevne od 15 do 19 °C.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će jugo biti umjereno do jako, pa će i more biti valovito. Na srednjem i južnom dijelu Dalmacije očekuje se promjenjivo vrijeme s povremenom kišom, ali i povremenim sunčanim razdobljima. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 19 i 22 °C, a jutarnja oko 15 do 17 °C. Na jugu Hrvatske dan će biti djelomice sunčan, uz mogućnost kratkotrajne kiše već prijepodne, uz jugo i temperaturu oko 20 °C.

U petak će se vrijeme postupno smirivati, a do kraja tjedna slijedi stabilnije i sunčanije razdoblje. Na kopnu će jutra biti svježija, ponegdje uz maglu, koja se može dulje zadržavati, osobito u središnjim i gorskim krajevima, dok će danju biti ugodno toplo s temperaturama do 20 °C.

Kako piše Dnevnik.hr, vikend donosi povoljno vrijeme za posjet grobljima uoči blagdana Svih svetih. U subotu će kiša biti rijetka i kratkotrajna, a najveća je vjerojatnost za nju u Istri, Primorju i Gorskom kotaru, no i tamo tek 10 do 20 posto. Najbolje razdoblje za odlazak na groblje bit će u drugom dijelu dana, kada će biti manje magle i više sunca. Na sjevernom Jadranu u subotu još je moguća povremena slaba kiša, dok će u Dalmaciji prevladavati sunčano i toplo vrijeme. Temperature će na kopnu ujutro biti oko 7 °C, a na obali oko 15 °C, s dnevnim vrijednostima do 20 °C. Blagdan Svih svetih obilježit će iznadprosječno toplo i većinom sunčano vrijeme. Na kopnu će ipak ponegdje biti magle i niskih oblaka, a na sjevernom Jadranu moguće malo kiše u jutarnjim satima, no ništa što bi trebalo značajnije omesti obilazak groblja i paljenje svijeća.