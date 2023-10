Započeo očevid u Drava Internationalu nakon požara. Oglasili se i iz tvrtke

Jutros je započeo očevid u tvrtki za preradu plastike Drava International u kojem je prošle srijede izbio ogroman požar, objavila je osječko-baranjska policija ovog utorka. U požaru ogromnih razmjera ozlijeđena su tri vatrogasca, od kojih je jedan teško.

- U krugu tvornice za preradu plastike u Brijestu danas je u 8 sati započeo očevid, kojim rukovodi zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Osijeku, a na kojem će uz očevidnu ekipu ove PU, sudjelovati vještaci Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja ''Ivan Vučetić'' iz Zagreba, inspektori zaštite od požara i drugi - potvrdili su, a ovog poslijepodneva oglasila se i tvrtka Drava International.

- U svjetlu nedavnih događaja i informacija koje se šire medijima, želimo se obratiti javnosti i razjasniti neke od ključnih činjenica vezanih uz našu tvrtku i poslovanje. Još jednom pozivamo nadležne institucije da što prije provedu istragu kako bi se utvrdile činjenice te zaustavile brojne neistine koje sada kolaju javnim prostorom - stoji u priopćenju koje je u utorak uputila medijima tvrtka Drava International.

- Primjerice, ne postoje podzemni spremnici plastike na posjedu Drava Internationala. Sirovina koja je gorjela, PET boce i polietilenska folija, u našem pogonu se reciklira i prerađuje. Naša tvrtka je svijetli primjer kružnog gospodarstva gdje dnevno obradimo 90 tona sirovine i u složenom procesu recikliranja godišnje proizvedemo preko 25.000 tona reciklirane sirovine koju dalje koristimo u svojoj proizvodnji. Svaki kamion i kilogram materijala koji se doveze se važe uz nadzor djelatnika Fonda za zaštitu okoliša, kao i svaka vreća materijala koji se preradi te se označava i prati. Implementiran je sustav potpune sljedivosti koji nadziru međunarodni certifikatori. Od 2007. godine do danas smo otkupili sve prikupljene PET boce kao i skupljene količine PE folija u Republici Hrvatskoj i pretvorili u nove proizvode. Gotovo 80 posto naših proizvoda se izvozi na tržište Europske unije. U javnosti se neodgovorno komuniciralo da je u momentu požara bila uskladištena količina otpadne plastike u iznosu od 500.000 pa sve do nekoliko milijuna tona. Međutim, od 2007. do 2023. kroz razdoblje od 16 godina, u Dravu International je ušlo ukupno 450.572 tone koju smo mi gotovo u cijelosti preradili. U trenutku izbijanja požara u tvrtki je na skladištu bilo ukupno 17.800 tona otpadne i prerađene plastike, odnosno sirovine za daljnju proizvodnju. Važno je naglasiti da, suprotno informacijama koje kruže, otpad nije osiguran, što u konačnici predstavlja isključivu štetu za Dravu International. Sav materijal, dakle svu sirovinu koju recikliramo i pretvaramo u proizvode, kupujemo i plaćamo - navode oni.

Napominju i da Drava International nije dobila poticaje ili sredstva iz EU fondova, niti je financirana proračunskim sredstvima RH.

- Dakle, Drava International kao tvrtka također trpi posljedice ovog događaja i žrtve smo onih koji su podmetnuli požar. Drava International nije smetlište niti deponij otpada, već skladište sirovine i proizvodni pogon koji posluje sukladno svim hrvatskim i europskim propisima te izdanim dozvolama. Naša posvećenost kvaliteti potvrđena je brojnim međunarodnim certifikatima, uključujući ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001, HACCP, BRC GS, Eucertplast, Verpackung V, Plavi anđeo i EFSA odobrenje. Moramo naglasiti da je Drava International važan partner MINGOR-a, Fonda za zaštitu okoliša i Republike Hrvatske koja kao članica Europske unije ima obavezu plaćanja penala u iznosu od 800,00 eura/toni za sav nereciklirani otpad. Na razini EU se ističe potreba da se ulaže i povećavaju kapaciteti recikliranja kao put rješavanja problema plastičnog otpada. Naše poslovanje redovito pregledavaju inspekcije, kao i naši poslovni partneri iz Europe, koji provode redovite i nenajavljene audite. Sukladno tome, neprovjerene, netočne i nestručne teze koje dio političara iznosi u javnost rade veliku štetu, kako samoj tvrtki, tako i njenim zaposlenicima, lokalnoj zajednici te ukupnom hrvatskom gospodarstvu -poručuju.

Osvrnuli su se i na posljedice požara i utjecaj na kvalitetu zraka obzirom da su to zasad podaci s kojim raspolažemo. - Na području grada Osijeka na dvije mjerne stanice Osijek-1 i Osijek-2 se kontinuirano prati kvaliteta zraka. Mjerenja prosječne 24-satne koncentracije lebdećih čestica PM10 (sukladno Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku NN77/2020) na mjernoj postaji Osijek-1 u razdoblju od 04.10.2023. do zaključno 09.10.2023. pokazuju da nisu prekoračene granične vrijednosti od 50 µg/m3. Na mjernoj postaji Osijek-2 u istom periodu neznatno prekoračenje satnih vrijednosti je zabilježeno tek 07.10.2023. uslijed promjene smjera vjetra. Također, istog je dana satna koncentracija benzena u zraku bila blago povišena, ali ispod granične vrijednosti definirane Uredbom. Prisutnost produkata gorenja organskog materijala detektirana mobilnim uređajima jedinica NZJZ Grada Zagreba i Primorsko-goranske županije u konstantnom je opadanju pri čemu detektirane količine ne predstavljaju opasnost po zdravlje stanovništva grada Osijeka i šire okolice. U svjetlu sinoćnjeg požara u tvrtki Eko-flor u Mokricama, koji je također izazvao veliku pažnju medija, želimo naglasiti da su takve situacije, nažalost, moguće svugdje i dokaz su da je požar nepredvidljiv i može se dogoditi bilo gdje, bez obzira na sve mjere predostrožnosti. No, tamošnjim vatrogascima osigurana su primjerena sredstva za brzu i efikasnu intervenciju te je požar u EKO-FLOR-u vrlo brzo ugašen unatoč također velikoj količini uskladištenog materijala. Zaključno, vjerujemo u transparentnost i odgovornost prema našim klijentima, partnerima i široj javnosti. Očekujemo da će istraga potvrditi našu predanost najvišim standardima poslovanja i ekološke odgovornosti - zaključuju iz Drave International.

Podsjetimo, vatra je buknula protekle srijede 40 minuta iza ponoći, a Osječane je u zoru, konkretno u 4.50 sati, probudio sustav uzbunjivanja s preporukom da zatvore prozore i ostanu u zatvorenom zbog gustog i otrovnog dima koji je prekrio nebo nad Osijekom.

Osnovne i srednje škole u Osijeku i dijelu Osječko-baranjske županije su bile zatvorene upravo zbog izdimljavanja i posljedično bojazni od otrovnih i opasnih spojeva u zraku. Kako opasnost, sudeći po mjerenjima, jenjava, učenici su se jučer vratili u školske klupe.

Treći je ovo požar u tvrtki Drava International na istoj adresi u posljednjih deset godina, ali ujedno i najvećih razmjera. Ozlijeđena su tri vatrogasca, od kojih je jedan zadobio za život opasne opekline i prevezen je u Zagreb na liječenje. Vlasnik Zvonko Bede tvrdi da je požar podmetnut.

