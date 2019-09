Stigla promjena vremena. Vakula: Čeka nas nepodnošljiva južina i obilna kiša

Prema prognozama DHMZ-a danas će biti umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom. Oborina će mjestimice biti obilna i praćena grmljavinom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega, a u drugom dijelu dana moguća je lokalno i u središnjoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 u gorskim do 22 u istočnim predjelima, a na Jadranu i do 25 °C.

"Sljedećih dana neće biti dosadašnje jutarnje svježine, ali hoće nekima teško podnošljive južine, u mnogim krajevima do utorka ujutro i kiš(urin)e!", stoji u prognozi glavnog meteorologa HRT-a Zorana Vakule.



"Prvih dvadesetak sati astronomskog početka jeseni obilježit će oblaci, južina, kiša, u većini krajeva i obilniji pljuskovi s grmljavinom, uz koje će ponegdje vjerojatno pasti više litara kiše po četvornome metru nego u prošlih mjesec dana, pa i dulje. Tijekom utorka će kiša prestati i u većini se krajeva barem djelomice razvedriti, a potkraj srijede slijedi novo naoblačenje s kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom. No, i ono će vjerojatno biti relativno kratkotrajno, te uglavnom manje intenzivno nego ovo na početku tjedna. Već u drugom dijelu četvrtka velika je vjerojatnost razvedravanja, a tijekom petka gotovo diljem Hrvatske i za najsunčaniji dan ovoga tjedna jer se za vikend ponovno povećava vjerojatnost novog naoblačenja, do kraja nedjelje i kiše", kaže Vakula.

"U nastavku tjedna u kopnenom će se području zadržati promjenljivo vrijeme, uz povremenu kišu. Jutra će i dalje biti razmjerno topla, a dnevna temperatura neće se znatnije mijenjati. Prema kraju tjedna postoji vjerojatnost za sunčanije vrijeme - uglavnom suho i malo toplije.



I na Jadranu će uz promjenljivu naoblaku kiša biti razmjerno česta, ali ne i obilna, a sunčanije i toplije vrijeme vjerojatnije je prema kraju tjedna. U utorak će puhati umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, a od srijede uglavnom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Video: Tuča u Vukovaru