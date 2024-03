Stigao novi rejting stranaka nakon poteza Milanovića. Večernjakovi analitičari: SDP je bio u krizi vodstva

Dva dana nakon što je Zoran Milanović kao predsjednik objavio svoju kandidaturu na parlamentarnim izborima, čak 32 posto građana ga želi vidjeti kao premijera. Odmah ispod njega je aktualni premijer Andrej Plenković koji prema istraživanju agencije Ipsos za Novu TV uživa podršku 30 posto koji ga žele i dalje na istoj funkciji, uzimajući u obzir statističku pogrešku koja iznosi 4%. Sandra Benčić (Možemo!) treća je na ovom popisu, i to s 12 posto podrške, dok Nikola Grmoja (Most) i Damir Vanđelić (Republika) imaju 8, odnosno 3 posto podrške birača.

Što se tiče poteza Milanovića koji je najavio kako neće odstupiti s mjesta predsjednika do kraja parlamentarnih izbora jer mjesto ne želi prepustiti Gordanu Jandrokoviću, smatrajući kako bi HDZ time dobio ''apsolutnu vlast u državi'', 54 posto ispitanika smatra kako bi to ipak trebao učiniti. Nasuprot tome, jedna trećina ga podržava u tom naumu, dok je onih bez stava 13 posto.

Istraživanje koje je agencija provela na uzorku od 604 građana pokazalo je i da njih 71 posto smatra kako Milanović tim potezom pomaže ljevici, ali njih 60 posto njih mišljenja je kako je ovo politički mudar potez. Skoro polovica, njih 44 posto, misli da ovo srozava ugled institucija, dok njih 42 posto misli da on to radi iz osobne koristi nasuprot njih 40 posto koji misle da to radi za domovinu. Uz to, njih 39 posto smatra da je taj potez protuustavan. Što se tiče rejtinga stranaka, HDZ trenutno ima 27,3 posto podrške ispitanika, dok je drugi na popisu SDP s 22,6 posto. Most i Možemo! oboje imaju po 8,7 posto, dok je Domovinski pokret na 7,9 posto podrške.

Ovu anketu komentirali su i Večernjakovi politički analitičari.

POVEZANI ČLANCI:

- Rezultati pokazuju da je Milanović donio ključnu promjenu u izbornoj utrci. Ona je postala neizvjesna i više nije tako lako predvidjeti ishod. Pokazuje da je Milanović doista ravnopravan takmac Plenkoviću za poziciju premijera, što on do sada nije imao. Rejtinzi stranaka su za mene iznenađenje, koje se sastoji u tome da nije došlo do promjena kod niti jedne druge stranke osim u slučaju SDP-a, i posljedično neodlučnih birača. Ispada da Milanović ima svoju bazu koja čeka samo njega i koja je, zato što njega nema, bila neodlučna u stranačkim preferencijama. Ako se to potvrdi i u narednim istraživanjima, to će biti jako zanimljiv fenomen. Što se tiče stava građana o ostavci, to je očekivano. Naravno da bi bilo svima "čišće" da je dao ostavku. Ovdje je trebalo postaviti drugo pitanje kojim bi doznali da li Milanoviću zamjeraju nepodnošenje ostavke oni birači kojima on jest prihvatljiva opcija za premijera. Dakle, ključno je pitanje da li on zbog toga gubi na potencijalu - mišljenja je Dragan Bagić.

- Iz ovog istraživanja jasno je da je SDP bio u krizi vodstva. Najava da će Zoran Milanović voditi SDP-ovu koaliciju digla je rejting SDPa bez da se išta drugo promijenilo. HDZ-ovi birači i dalje vjerno podržavaju stranku. Niti tektonski poremećaji ne ruše HDZ-ov rejting ispod 26%. Sada ostaje vidjeti kako će se novonastaloj situaciji prilagoditi treće opcije, ponajprije Most koji Milanović zaziva u koaliciju i Možemo koji su danas rekli da mogu biti dijelom samo lijeve vlade - nadovezala se Ankica Mamić.

>> VIDEO Tadić o Milanoviću: 'Ovo je pretvaranje SDP-a u revolucionarnu komandu koji će iskoristiti izbore za prosvjedne skupove protiv HDZ-a'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mamić smatra kako bi ključnu promjenu mogla donijeti i odluka Ustavnog suda.

- Mislim da ćemo tek nakon službene odluke Usuda i reakcije Zorana Milanovića znati kako će reagirati ovih 54% koji smatraju da je trebao dati ostavku. Mislim da je ovim istraživanjem Milanovićev efekt u cijelosti prepoznat i da nema više prostora za rast jer će od sutra sve biti načisto - dodala je.

>> GALERIJA Milanovićev život u slikama - od malih nogu do političke karijere

- Tzv. Ključna promjena će trajati niti tjedan dana. U međuvremenu Zoki mora opet nešto poduzeti na rubu ustava i zakona. Tih 30% za Zokija govori da 30% građana smatra prihvatljivim revolucionarne metode - mimo ustava i zakona - osvajanju vlasti. Zamislite da je sve ovo predložio izjavio ili izveo predsjednik RH iz redova HDZ. Gorjele bi ulice. Ovo je anketa od jučer prije Općeg Sabora HDZ-A. Inače HDZ nakon Oluje nije išao preko 45%. Najlošiji je bio u doba Karamarka - ispod 30%. SDP nije nikad imao više od 35%. Sad je 30% njihov realni maksimum - mišljenja je Tonči Tadić.

>> VIDEO Milanović: Pa neću sam sebi dati mandat