Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PRAVILO OD 20 SEKUNDI

Stalno vozite lijevom trakom na autocesti? Evo zašto to u Njemačkoj može biti skupa pogreška

Autocesta A6 Rijeka - Zagreb prije spajanja s autocestom A7
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
01.10.2025.
u 22:35

Ako je desna traka slobodna dulje od 20 sekundi, vozač se mora prebaciti udesno, u suprotnom slijede kazne.

Zagušene autoceste i nervozni vozači česta su pojava u Njemačkoj, a posebno se srednja traka često koristi kao stalna vozna traka. Ipak, prema njemačkom Zakonu o cestovnom prometu (StVO), vožnja srednjom ili lijevom trakom dopuštena je isključivo za pretjecanje.

Kako piše Fenix Magazin, rješenje za gužve i stalno mijenjanje traka donosi takozvano „pravilo od 20 sekundi“. Prema objašnjenju ADAC-a, vozači smiju ostati u srednjoj traci ako na desnoj traci ne bi mogli voziti barem 20 sekundi. Na taj način želi se spriječiti rizično „cik-cak“ prebacivanje. Važno je napomenuti da ovo pravilo nije službeno zapisano u zakonu, nego se temelji na sudskim presudama. Dakle, pravno je priznato, ali nije izričito propisano.

Ako je desna traka slobodna dulje od 20 sekundi, vozač se mora prebaciti udesno – u suprotnom slijede kazne. U nekim saveznim pokrajinama, poput Baden-Württemberga, to se posebno strogo kontrolira. Kazna za kršenje iznosi 80 eura i jedan kazneni bod u Flensburgu.
Ključne riječi
prometna pravila pravila cesta Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još