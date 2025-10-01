Stalno vozite lijevom trakom na autocesti? Evo zašto to u Njemačkoj može biti skupa pogreška

Zagušene autoceste i nervozni vozači česta su pojava u Njemačkoj, a posebno se srednja traka često koristi kao stalna vozna traka. Ipak, prema njemačkom Zakonu o cestovnom prometu (StVO), vožnja srednjom ili lijevom trakom dopuštena je isključivo za pretjecanje.

Kako piše Fenix Magazin, rješenje za gužve i stalno mijenjanje traka donosi takozvano „pravilo od 20 sekundi“. Prema objašnjenju ADAC-a, vozači smiju ostati u srednjoj traci ako na desnoj traci ne bi mogli voziti barem 20 sekundi. Na taj način želi se spriječiti rizično „cik-cak“ prebacivanje. Važno je napomenuti da ovo pravilo nije službeno zapisano u zakonu, nego se temelji na sudskim presudama. Dakle, pravno je priznato, ali nije izričito propisano.

Ako je desna traka slobodna dulje od 20 sekundi, vozač se mora prebaciti udesno – u suprotnom slijede kazne. U nekim saveznim pokrajinama, poput Baden-Württemberga, to se posebno strogo kontrolira. Kazna za kršenje iznosi 80 eura i jedan kazneni bod u Flensburgu.