Srušila se dva vojna helikoptera Black Hawk: Više ljudi poginulo

Dva helikoptera Black Hawk srušila su se tijekom obuke u Kentuckyju u srijedu, priopćila je rano u četvrtak vojna baza Fort Campbell. “Trenutno je nepoznat status članova posade. Zapovjedništvo je trenutačno usredotočeno na brigu o pripadnicima vojske i njihovim obiteljima", rekao je Fort Campbell u priopćenju.

Do sudara je došlo oko 22 sata po lokalnom vremenu u srijedu, kada su dva helikoptera bila na obuci.

#BREAKING up to nine people may have been killed" in crash of two U.S. Army Blackhawk helicopters during a training incident in #Kentucky #US #news https://t.co/cqrjNAASe8

Hitne službe stigle su na mjesto nesreće, a prema izvješću radijske stanice WKDZ moguće je da je poginulo devet osoba.

Guverner Kentuckyja Andy Beshear rekao je da se očekuju smrtni slučajevi. "Imamo teške vijesti iz Fort Campbella, s prvim izvješćima o padu helikoptera i očekivanim žrtvama", tvitao je Beshear.

"Molite se za sve one koji su pogođeni", rekao je Beshear u poruci. U izjavi za BBC, glasnogovornik vojne baze Fort Campbell rekao je da su se dva helikoptera HH60 Black Hawk srušila tijekom "rutinske misije obuke".

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.