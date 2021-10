Srpski mediji brane Vučića i napadaju Večernji zbog prenošenja svjedočenja

'Hrvati potpuno izgubili kompas', Bruka i sramota 'Večernjeg lista', 'Ustaški Večernji list oborio je danas sve rekorde laži i najstrašnije mržnje'... dio je naslova i opreme kojim su srpski mediji napali Večernji list samo zato što je prenio izjavu svjedoka sa suđenja na Županijskom sudu u Zagrebu.

- Ovo nisu više napadi. Ovo su monstruozne laži. Ja stvarno pitam Hrvate da li se stidite malo? Ovo je besmislena laž. Sve su pobrkali, sve su pomiješali. Aleksandar Vučić je 1991. godine imao 21 godinu, tada je bio redovni student Pravnog i nije član političke stranke, i nije funkcioner, ne ide nigdje, vrijedno uči u Beogradu. Prvi put ide u Hrvatsku krajem 1994. ili početkom 1995. godine i to u izbornoj kampanji za SRS, praćen svim novinarima i medijima ove regije. A u Petrinji nikada nije bio - rekao je večeras u Dnevniku na RTS-a ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin komentirajući članak objavljen na portalu Večernjeg lista u kojem se prenosi svjedočenje koje je izneseno na Županijskom sudu u Zagrebu u nastavku suđenja Dušanu Joviću, Mili Paspalju, Vladi Ćupoviću i Marku Vrcelju.

Njima se sudi u odsutnosti za ratne zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima počinjenim 1991. na širem području Gline. Jedan od svjedoka je i Kosta D. koji je kazao da je zarobljen u svojoj kući u Petrinji u rujnu 1991., no naveo je i da ga je tukao Aleksandar Vučić, sadašnji predsjednik Srbije.

- Nakon što su me zarobili, odveli su me u vojarnu i ispitivali. Optužili su me da sam rušio kuće Srba na tom području. Znam da je tamo bio Mile Paspalj i on me osobno tukao. Dok me je tukao govorio je da je to zato što sam rušio kuće Srba, o čemu nisam imao pojma. Uhićen sam kao civil, a nakon par dana su nas iz vojarne prebacili u KPD Glina gdje su nas također tukli. Osobno prije nisam poznavao Paspalja, no drugi su znali reći da on dolazi. Davao mi je induktorski telefon koji mi je bio priključen na noge te mi govorio da zovem Franju Tuđmana. Morao sam mirovati dok je on vrtio ručicu induktorskog telefona. Tresla me je struja iz tog telefona dok ne bi pao u nesvijest. No Paspalj nije bio sam dok su nas tukli. Bilo ih je više pa se sjećam kada je sadašnji predsjednik Srbije Vučić, kao da ga sada gledam, došao kod nas i govorio koga će ubiti, a koga zaklati. Meni je Vučić rekao da sam ja kao Srbin izdao srpski narod i da će me zadnjeg zaklati. Tako je rekao - kazao je Kosta P. na suđenju.

Srpski mediji obrušili su se na Večernji list zbog prenošenja izjava svjedoka pišući da se radi o 'monstruoznim lažima' te o 'bruci i sramoti'. Zanimljivo da se pod napadima našao samo Večernji list iako su iste iskaze objavili i drugi mediji koji su pratili suđenje.