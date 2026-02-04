Kina predstavila planove za modernizaciju poljoprivrede i revitalizaciju ruralnih područja

Kina je u utorak objavila „Središnji dokument br. 1” za 2026. godinu, u kojem su izneseni planovi za unapređenje modernizacije poljoprivrede i ruralnih područja te za sveobuhvatno poticanje ruralne revitalizacije.

Taj je dokument prvo političko programsko očitovanje koje središnje vlasti Kine objavljuju svake godine i smatra se važnim pokazateljem ključnih smjernica i prioriteta.

U dokumentu je pozvano na jačanje slabih karika u poljoprivredi i ruralnim područjima te na ubrzavanje izgradnje snažne poljoprivrede tijekom razdoblja 15. petogodišnjeg plana (2026.–2030.).

Prema dokumentu, pitanja poljoprivrede, ruralnih područja i ruralnog stanovništva moraju imati apsolutni prioritet, uz promicanje integriranog urbanog i ruralnog razvoja te osiguravanje da mjere usmjerene na jačanje poljoprivrede, dobrobit poljoprivrednika i prosperitet sela donesu vidljivije rezultate.

Naglašena je i nužnost očuvanja nacionalne sigurnosti opskrbe hranom, nastavka učvršćivanja i proširenja postignuća u suzbijanju siromaštva, nastojanja da se poljoprivreda izgradi kao suvremeni temeljni sektor, osnovnog osiguravanja modernih životnih uvjeta na selu te omogućavanja poljoprivrednicima da uživaju u sve prosperitetnijem i kvalitetnijem životu.