Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
EU ODUSTALA

Sporna uredba o praćenju poruka povučena nakon žestokih rasprava među državama članicama

Zagreb: Gradska svakodnevica u središtu grada
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
Autor
Tomislav Krasnec
13.10.2025.
u 14:07

Neke države koje podržavaju takav prijedlog, a neslužbeno doznajemo da je jedna od njih Mađarska, zatražile su od Danske da se izjasni hoće li tu točku dnevnog reda vratiti do kraja ove godine

S dnevnog reda današnjeg i sutrašnjeg sastanka Vijeća ministara pravosuđa i ministara unutarnjih poslova Europske unije povučena je točka dnevnog reda koja se odnosila na usvajanje Uredbe o sprječavanju i borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, kolokvijalno nazvane Chat Control 2.0, potvrđeno je Večernjem listu u Bruxellesu. Danska, kao trenutna predsjedateljica Vijećem EU, odlučila se na povlačenje te točke jer nije uspjela postići dovoljan napredak prema kompromisu koji bi pomirio one države članice koje se toj uredbi protive i one koje prijedlog podržavaju, a među kojima je i Hrvatska.

Neke države koje podržavaju takav prijedlog, a neslužbeno doznajemo da je jedna od njih Mađarska, zatražile su od Danske da se izjasni hoće li tu točku dnevnog reda vratiti do kraja ove godine, odnosno u prosincu, kada je planiran još jedan sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove. Danci su, kako doznajemo, na to odgovorili da će nastaviti raditi na postizanju kompromisa koji bi zadovoljio i potrebu suzbijanja spolnog zlostavljanja djece na Internetu i potrebu da se ne zadire u privatnost građana koji s takvom vrstom prijestupa nemaju nikakve veze. 

- Tema je postala previše ispolitizirana kroz polarizirajuće rasprave u pojedinim državama članicama, što otežava postizanje kompromisa - rekao je jedan neimenovani europski diplomat. Iz svega toga proizlazi da prijedlog uredbe još nije službeno povučen, niti se od pokušaja njezina usvajanja odustalo, nego se samo radi o tome da prijedlog nije zreo za ovaj, listopadski sastanak nadležnog formata Vijeća EU, a možda će (možda i neće) biti zreliji do prosinačkog sastanka u istom formatu ministara pravosuđa i ministara unutarnjih poslova. 

FOTO Suze i euforija u Izraelu: Pogledajte posebno iznenađenje koje će dočekati Trumpa
Zagreb: Gradska svakodnevica u središtu grada
1/31
Ključne riječi
vijeće EU Bruxelles PRAĆENJE MOBITELA Chat Control

Komentara 1

Pogledaj Sve
AP
APšape
14:16 13.10.2025.

Znači poraz AP-ovih udbonostalgičnih snaga. Uspjeli smo. Neka nam vječno živi jedina nam slobodna i neovisna internetska republika.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još