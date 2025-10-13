Sporna uredba o praćenju poruka povučena nakon žestokih rasprava među državama članicama

S dnevnog reda današnjeg i sutrašnjeg sastanka Vijeća ministara pravosuđa i ministara unutarnjih poslova Europske unije povučena je točka dnevnog reda koja se odnosila na usvajanje Uredbe o sprječavanju i borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, kolokvijalno nazvane Chat Control 2.0, potvrđeno je Večernjem listu u Bruxellesu. Danska, kao trenutna predsjedateljica Vijećem EU, odlučila se na povlačenje te točke jer nije uspjela postići dovoljan napredak prema kompromisu koji bi pomirio one države članice koje se toj uredbi protive i one koje prijedlog podržavaju, a među kojima je i Hrvatska.

Neke države koje podržavaju takav prijedlog, a neslužbeno doznajemo da je jedna od njih Mađarska, zatražile su od Danske da se izjasni hoće li tu točku dnevnog reda vratiti do kraja ove godine, odnosno u prosincu, kada je planiran još jedan sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove. Danci su, kako doznajemo, na to odgovorili da će nastaviti raditi na postizanju kompromisa koji bi zadovoljio i potrebu suzbijanja spolnog zlostavljanja djece na Internetu i potrebu da se ne zadire u privatnost građana koji s takvom vrstom prijestupa nemaju nikakve veze.

- Tema je postala previše ispolitizirana kroz polarizirajuće rasprave u pojedinim državama članicama, što otežava postizanje kompromisa - rekao je jedan neimenovani europski diplomat. Iz svega toga proizlazi da prijedlog uredbe još nije službeno povučen, niti se od pokušaja njezina usvajanja odustalo, nego se samo radi o tome da prijedlog nije zreo za ovaj, listopadski sastanak nadležnog formata Vijeća EU, a možda će (možda i neće) biti zreliji do prosinačkog sastanka u istom formatu ministara pravosuđa i ministara unutarnjih poslova.