U zatvoru je proveo 13 godina: Oslobođen je u slučaju 'ubojstva u kadi', sada će dobiti veliku odštetu

Kao osumnjičeni ubojica, Manfred Genditzki proveo je više od 13 godina u zatvoru za zločin koji nije počinio. Sada je određen iznos odštete koju će primiti, pišu njemački mediji. Kako je Ministarstvo pravosuđa objavilo, Genditzki i Bavarska postigli su nagodbu. Genditzki će dobiti 1,31 milijun eura odštete. Sporazum pokriva sve zahtjeve koji proizlaze iz njegove osude, zatvora i ponovnog suđenja. Ministarstvo i Genditzkijeva odvjetnica, Regina Rick, pozdravili su “prijateljsku nagodbu”, piše Fenix-magazin.

“Ubojstvo u kadi”: Manfred Genditzki proveo je 13 godina u zatvoru za zločin koji nije počinio

Godine 2010., Regionalni sud u Münchenu II isprva je proglasio Genditzkija krivim za utapanje starije građanke iz Rottach-Egerna u njezinoj kadi dvije godine ranije. Slučaj, nazvan “ubojstvo u kadi”, dospio je na nacionalne naslovnice. Nakon što se Genditzki žalio, drugo vijeće istog suda ponovno ga je 2012. osudilo na doživotni zatvor za ubojstvo. Njegova žalba na ovu presudu nije bila uspješna.

Međutim, 2023. Genditzki je oslobođen nakon ponovnog suđenja – nakon ukupno više od 13 godina zatvora. Nova stručna mišljenja potvrdila su da je smrt starije žene bila nesreća.

“Nepodnošljiva pomisao za svakoga”

“Nepodnošljiva je pomisao za svakoga” biti nepravedno osuđen na zatvor, prema priopćenju za javnost Ministarstva pravosuđa. Dva neriješena sudska postupka u vezi s visinom odštete sporazumno su okončana ukupnom nagodbom, koja također uzima u obzir već izvršene uplate. Ukupni iznos mora se uzeti u obzir s obzirom na činjenicu da će Genditzki morati platiti porez na dio iznosa i podmiriti obveze poput sudskih troškova.

Ministarstvo pravosuđa izvlači posljedice iz slučaja

Iz ovog slučaja su naučene lekcije, nadalje je navelo Ministarstvo pravosuđa. Između ostalog, zahtjeve za ponovno suđenje sada obrađuju posebni odjeli. Odabir stručnjaka i pravo na ponovno suđenje opširnije se raspravlja na redovitim sastancima osoblja, pišu njemački mediji.

Prema izjavi, razvijen je i koncept podrške pogođenima nakon puštanja iz nezakonitog zatvora. Ministarstvo se na saveznoj razini zalaže za velikodušniji pristup isplatama odštete u budućnosti. Prema tome, između ostalog, oni koji su nezakonito zatvoreni primit će 100 eura po danu pritvora umjesto 75 eura.