Spočitavaju mi neradnici zbog reorganizacije posla

O pulskoj bolnici ovih dana lokalni mediji naveliko pišu upozoravajući na loše radne uvjete, smjene pojedinih šefova odjela i upitnu sigurnost u liječenju. Zabrinulo je to pacijente, no ravnateljica dr. Irena Hrstić poručuje im da ne trebaju imati straha od dolaska u bolnicu, u kojoj je problem samo – rad u bolničkoj hitnoj službi. Od devet predviđenih liječnika na pulskoj bolničkoj hitnoj zaposlena su dva liječnika uz dva specijalizanta te je uvedena rotirajuća obveza da, prema mjesečnom rasporedu, svaki liječnik neovisno o svojem statusu i tituli mora odraditi svojih 12 sati na hitnoj.

Manji broj zaposlenih

– U ujedinjenom hitnom bolničkom prijmu nitko ne želi raditi jer je to rudarski posao, a plaća jednaka bilo kojem drugom specijalistu u bolnici.

To je izuzetno stresan posao jer si na prvoj liniji i jako je zahtjevan. I to je sva istina o pulskoj bolnici, a uprava taj problem rješava; dolazili su raditi riječki liječnici, angažirali smo sve specijalizante koje možemo, plaćali liječnike izvanbolničke hitne da dežuraju kod nas, Istarska županija je dodatno plaćala one koji rade u bolničkoj hitnoj. Pisala sam i županu i ministru da sam spremna sačuvati ljude koji rade i, ako treba, zatvoriti hitnu, ali bi tada bilo ugroženo pružanje hitne pomoći, što nije u redu – ističe dr. Hrstić, kojoj se posljednjih dana javno zamjera što i sama dežura na hitnoj službi bolnice kojom upravlja.

– Spočitavaju mi neradnici, neki mi zamjeraju da se spuštam kao subspecijalist na razinu doktora medicine, ali želim odgovoriti svima da se ne spuštam nikamo, nego pomažem jer i sam doktor. Ako negdje postoji potop, onda kapetan treba biti prvi na palubi, logika je kojom sam se vodila i vodim. Među ostalim, na samom mjestu vidim što se događa i kako mogu riješiti probleme jer ja nisam samo za rad u uredu, nego se moram brinuti o cijeloj bolnici – kaže ravnateljica koja vodi pulsku bolnicu od 2013. godine. Upravo u usporedbi s tom godinom navodi da danas imaju više zaposlenih liječnika – 42 liječnika više radi danas nego prije pet godina. Smanjen je, međutim, nezdravstveni kadar tako da je ukupan broj zaposlenih u Općoj bolnici Pula danas manji za 50 zaposlenika – ukupno je 1250 zaposlenih. Imaju 78 specijalizanata, a ove godine apliciraju za njih još 30 jer je takav kadrovski plan za novu pulsku bolnicu. Taj je projekt, pak, prema riječima ravnateljice Hrstić, u zadnjoj trećini građevinske faze i uskoro će se nabavljati oprema. Podsjetimo, nova pulska bolnica investicija je od 600 milijuna kuna, a ono što smatra, uz ostale benefite, dobrim jest to što će moderan prostor bolnice donijeti i maksimalan red u organizaciji rada.

– Ne može nitko doći ovamo osam sati, provući karticu da je tu proveo radno vrijeme. Treba raditi u radnom vremenu, što se primarno odnosi na one koji znaju izbjeći radnu obvezu. Mišljenja sam da netko želi diskreditirati bolnicu jer smo u pet godina reorganizacijom poslovanja smanjili troškove, poštovali prava radnika po kolektivnom ugovoru, obnovili odjele, proširili djelatnost, gradimo bolnicu. Ako nam se vrate naši specijalizanti, ne bismo trebali imati problema s kadrom u novoj bolnici. Prema informacijama s terena, priča se i da će se neki vratiti, drugi neće – kaže dr. Hrstić. Upravo je za specijalizante, kaže, pisala i ministru zdravstva tražeći njihov povratak u pulsku bolnicu, ali i predložila da se dodatno stimulira dobivanje specijalizacije po osnovi rada u hitnoj te da se rad u bolničkoj hitnoj dodatno honorira. Odgovor koji je dobila, kaže, bio je deklarativan i odnosio se samo na ovaj dio s povratkom specijalizanata u ustanovu koja financira njihovu specijalizaciju.

Zadovoljna promjenom

O smjenama unutar kuće koju vodi neće pak govoriti jer je još nije prošlo, kaže, vrijeme za žalbu na takvu njezinu odluku. Na odjel kirurgije te anesteziologije imenovala je vršitelje dužnosti i zadovoljna je rezultatom. U svibnju su radile dvije-tri operacijske dvorane, a u lipnju četiri-pet s istim brojem ljudi.

– Ne znam, možda je to tek početnička sreća – kaže dr. Hrstić i ne krije da je pogađaju anonimni napadi, pa tako i kad joj se prišivaju politički epiteti.

– Postavio me Ostojić pa sam, kad je došao HDZ, izabrana na natječaju... Tako više ne znaju kamo bi me svrstali, “guraju” li me lijevi, desni, IDS... Ne znaju jer me nitko ne gura. Mislim da ne ovisim o politici, a tako će i ostati – zaključuje ravnateljica pulske bolnice.