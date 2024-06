Splićane pogodile ogromne vrućine, izmjereno rekordnih 38.3 °C! Evo kako je u ostatku Hrvatske

Dalmatincima danas nije lako jer je najviša izmjerena temperatura u Splitu prelazila 38 stupnjeva, pokazuju podaci s automatske postaje DHMZ -a. Postaja se nalazi na Marjanu, pa su temperature na gradskim ulicama vjerojatno bile i više. Ove iznimno visoke temperature rezultat su toplinskog vala koji je danas počeo na Jadranu. Najgori dan toplinskog vala bit će sutra, kada će temperature ići do 40 stupnjeva.

Crveno upozorenje koje predstavlja vrlo veliku opasnost od toplinskog vala proglašeno je za širu karlovačku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. U Kninu je danas zabilježeno 37.2 °C, u Šibeniku 35.2, a u Pločama, koje su rekorder po izmjerenoj maksimalnoj temperaturi u Hrvatskoj, 33.2 °C. Nad Europom se nadvila toplinska kupola koja je glavni uzrok ekstremnih temperatura.

U Hrvatskoj je na snazi upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i važno je pridržavati se preporuka kako bi se izbjegle negativne posljedice, javljaju iz DHMZ-a.

‼️ U 🇭🇷 je na snazi upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i važno je pridržavati se preporuka kako bi se izbjegle negativne posljedice.



Aktualnom toplinskom valu nije uzrok toplinska kupola!

U tablici ispod pogledajte na kojim su se temperaturama građani u ostatku Hrvatske "kuhali".

Foto: DHMZ

Sutra će biti barem djelomice sunčano i vruće uz vrhunac toplinskog vala. Lokalno u unutrašnjosti prema večeri i u noći mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno i izraženiji. Vjetar većinom slab, prolazno do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najniža temperatura uglavnom od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 28°C. Najviša dnevna od 35 do 40°C. Sutra će toplinski val stići na kopno, a od subote će početi slabjeti te su lokalno moguća i nevremena.

Liječnici i meteorolozi apeliraju na građane da piju puno vode, izbjegavaju tešku i masnu hranu, te da se ne izlažu direktnom suncu između 10 i 16 sati. Posebno se preporuča starijim osobama i djeci da ostanu u hladovini ili klimatiziranim prostorima tijekom najtoplijeg dijela dana.

