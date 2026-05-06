Hod za život: Novac preusmjeriti na žene u problemima, ne na ideološke projekte

Organizatori Hoda za život, koji se održava u subotu u Zagrebu, pozvali su Vladu i Grad Zagreb da proračunski novac prestanu trošiti na projekte koji su povezani s politikom i ideologijom te da ga preusmjere na žene opterećene financijskim, obiteljskim i drugim problemima. ''Očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koje imaju teško bolesnu djecu, u obitelji u kojima roditelji ulažu svoje vrijeme i trud i da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i ideologijom'', rekla je u srijedu na konferenciji za medije nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić. Zagrebački Hod za život održat će se ove subote pod geslom ''Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!''. Time se želi skrenuti pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka, od začeća do prirodne smrti, dodala je Markić.

''Kada je Poljska 1990-ih ponovno kriminalizirala pobačaj, promotori abortusa plašili su javnost da će žene umirati od ilegalnog pobačaja. Danas brojke potvrđuju da je to bila laž. Poljska ima najnižu stopu majčinske smrtnosti u Europskoj uniji, uz Maltu'', kazala je. U Hrvatskoj zakon dozvoljava pobačaj do desetog tjedna trudnoće. Markić očekuje donošenje novog zakona ''koji prati znanost, ne podilazi prolaznim ideologijama i ne strahuje od političkog ili medijskog reketa''. Hod za život krenut će s Trga Republike Hrvatske te preko Frankopanske, Ilice i Trga ban Jelačića stići do Zrinjevca gdje će se održati prigodni program. Organizatori su prvotno htjeli da Hod završi na glavnom zagrebačkom trgu, no gradonačelnik Tomislav Tomašević kazao je da je na tom mjestu istog dana predviđeno obilježavanje Dana Europe.

''Naša je obveza boriti se kroz civilno društvo za to da svi imaju isti pristup javnosti. Mi se zalažemo za pravo svih da govore što misle, ako je u skladu sa zakonima i očekujem da svi imamo isti tretman. Imali smo ga prije Tomaševića, imat ćemo ga i nakon Tomaševića'', istaknula je Markić. Član medijskog tima Luka Holjevac napomenuo je da se već jedanaestu godinu zaredom miroljubivim hodom daje podrška nerođenoj djeci. ''Ovim putem zahtijevamo od Grada Zagreba i Vlade da novac poreznih obveznika preusmjere u pomoć svim ženama u problemima, bilo financijskim, trudničkim ili obiteljskim. Svako novo dijete koje se rodi pridonosi hrvatskom društvu i hrvatskoj državi. Isto tako, zahtijevamo da se prestane trošiti novac na projekte koji ne stvaraju dodanu vrijednost našoj državi'', rekao je.

Koordinatorica Hoda za život Zagreb Tea Bekavac ističe da je na teškom osobnom iskustvu uvidjela važnost sustavne i sveobuhvatne podrške ženama koje se suočavaju s teškim prenatalnim dijagnozama i ženama koje su imale spontani pobačaj. ''Na Hodu za život hodamo i za te žene i za društvene promjene koje će ih osnažiti da svoje dijete, bilo zdravo ili bolesno, dočekaju s dostojanstvom i ljubavi. Vrijeme je za društvo koje ženu ne ostavlja samu u teškim situacijama nego joj osigurava potporu i sigurnost'', poručila je Bekavac.