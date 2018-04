Spasioce iznenadilo ono što su pronašli na dnu provalije

Automobil vrijedan 200.000 dolara skrivao se na dnu provalije u saveznoj državi Kaliforniji u blizini grada Malibua, a ondje se našao nakon što ga je neodgovorni vozač ostavio kada je sletio s ceste.

Spasilačke ekipe uspjele su izvući automobil marke McLaren iz provalije, no vozaču nije bilo ni traga pa se vjeruje da je izašao iz vozila i pobjegao s mjesta nesreće.

At 0940 today we responded to a car OTS on Latigo Cyn in #Malibu The @McLarenF1 was located but the driver, said to have been #racing was nowhere to be found. Looks like they didn't want to be there when @CHPWestValley arrived. #RESCUE #SAR pic.twitter.com/lzG8RczXX6