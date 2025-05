Šok za Trumpa i Amerikance! Bi li ovo moglo prouzročiti poremećaj širih razmjera?

Moody's je u petak snizio kreditni rejting Sjedinjenih Država s najvišeg Aaa na Aa1 zbog zabrinutosti oko rastućeg duga zemlje od 36 bilijuna dolara, što bi moglo otežati napore predsjednika Donalda Trumpa da smanji poreze, kao i izazvati poremećaje na globalnim tržištima.Moody's je prvi put dao Sjedinjenim Državama najviši "Aaa" rejting 1919. godine, i treća je velika kreditna agencija koja ga je snizila. "Uzastopne američke vlade i Kongres nisu se uspjeli dogovoriti o mjerama za preokretanje trenda velikih godišnjih fiskalnih deficita i rastućih troškova kamata", priopćio je Moody's u petak, mijenjajući izglede za SAD s "negativnih" na "stabilne".Od povratka u Bijelu kuću 20. siječnja, Trump je rekao da će uravnotežiti proračun, dok je njegov ministar financija Scott Bessent opetovano naveo da je cilj ove administracije smanjiti troškove financiranja američke vlade. No, pokušaji povećanja prihoda i smanjenja potrošnje dosad nisu uspjeli uvjeriti investitore.

Predsjednik je osnovao Odjel za učinkovitost vlade na čelu s Elonom Muskom, ali nisu uspjeli ostvariti ciljeve smanjenja potrošnje, a pokušaji povećanja prihoda putem carina izazvali su zabrinutost zbog trgovinskog rata i globalnog usporavanja, uzburkavši tržišta. „To u osnovi doprinosi dokazima da Sjedinjene Države imaju previše duga“, rekao je Darrell Duffie, profesor financija na Stanfordu koji je prije bio u odboru Moody'sa. „Kongres će se jednostavno morati disciplinirati: ili ostvariti više prihoda ili manje trošiti.“ Trump potiče zakonodavce u Kongresu, kojim dominiraju njegovi republikanci, da usvoje zakon kojim se produžuje porezno smanjenje iz 2017., potez za koji nestranački analitičari kažu da će dodati bilijune dolara dugu savezne vlade.

Moody's je priopćio da nije vjerojatno da će razmatrani fiskalni prijedlozi dovesti do održivog, višegodišnjeg smanjenja deficita te procijenio da će teret saveznog duga porasti na oko 134% BDP-a do 2035., u usporedbi s 98% u 2024. Smanjenje rejtinga slijedi nakon snižavanja rejtinga konkurentske agencije Fitch, koja je u kolovozu 2023. također snizila američki državni rejting za jedan stupanj, a Standard & Poor's to je učinio još nakon krize ograničenja duga 2011. godine. Ulagači koriste kreditne rejtinge za procjenu profila rizika tvrtki i vlada kada prikupljaju financiranje na tržištima dužničkog kapitala. Općenito, što je niži rejting zajmoprimca, to su mu veći troškovi financiranja. „Moody'sovo snižavanje američkog kreditnog rejtinga nastavak je dugotrajnog trenda fiskalne neodgovornosti koji će na kraju dovesti do viših troškova zaduživanja za javni i privatni sektor u Sjedinjenim Državama“, procjenjuje Spencer Hakimian, glavni izvršni direktor hedge investicijskog fonda Tolou Capital Managementa.

Snižavanje rejtinga slijedi nakon pojačane neizvjesnosti na američkim financijskim tržištima jer je Trumpova odluka o uvođenju carina ključnim trgovinskim partnerima u posljednjih nekoliko tjedana izazvala strah ulagača od većih cjenovnih pritisaka i naglog usporavanja gospodarstva. „Ova vijest objavljena je u vrijeme kada su tržišta vrlo ranjiva, stoga ćemo vjerojatno vidjeti reakciju“, zaključuje Jay Hatfield, glavni izvršni direktor konzultantske tvrtke Infrastructure Capital Advisorsa.