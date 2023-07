Snježana je pronašla muškarca koji ju je spasio tijekom oluje: 'Mislila sam da je kraj'

Hrvatsku je obišao video žene kojoj su tijekom snažne oluje u Zagrebu nepoznat muškarac i susjed priskočili u pomoć. Gospođa Snježana tražila je nepoznatog muškarca da mu se zahvali te ga je uspjela pronaći. Njegovo ime je Ivan, a njegov hrabar i nesebičan potez ostat će zauvijek zabilježen na snimci.

"Uhvatila sam se za stup. To je bilo nešto najgore što mi se moglo dogoditi u životu. Pijavica, uragan – tuklo me po licu, kiša me udarala, osjećaj je bio grozan. Ja sam mislila da je gotovo. Totalno nepoznati dečko koji je slučajno tu stao jer se srušio stup od rasvjete i drvo je izašao van otvarajući auto nadljudskim naporima da bi meni pomogao", navodi Snježana, piše Dnevnik.hr.

>> VIDEO Žena zapela u oluji, držala se za prometni znak: 'Prolaznik me spasio iz horora, hvala mu'