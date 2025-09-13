Naši Portali
Pacifik na oprezu

Snažan potres pogodio Kamčatku, USGS magnitudu procijenio na 7,4

GFZ
VL
Autor
Tatjana Miščančuk/Hina
13.09.2025.
u 08:08

Pacifički sustav za upozorenje na tsunami priopćio je da postoji prijetnja od mogućeg tsunamija od potresa

Potres magnitude 7,1 pogodio je u subotu istočnu obalu ruske regije Kamčatka, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti-GFZ. Potres je bio na dubini od 10 km, naveli su iz GFZ-a.

Američki geološki zavod-USGS procijenio je magnitudu na 7,4, s dubinom od 39,5 km. Pacifički sustav za upozorenje na tsunami priopćio je da postoji prijetnja od mogućeg tsunamija od potresa. U Japanu, jugozapadno od poluotoka Kamčatka, nije izdano upozorenje na tsunami, izvijestila je televizijska kuća NHK, pozivajući se na Japansku meteorološku agenciju.

Pacifik potres Kamčatka

Komentara 1

AV
avangero
08:25 13.09.2025.

Žao mi je što nije Moskvu, da se Kremlj sruši na bandu

