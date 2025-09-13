Snažan potres pogodio Kamčatku, USGS magnitudu procijenio na 7,4

Potres magnitude 7,1 pogodio je u subotu istočnu obalu ruske regije Kamčatka, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti-GFZ. Potres je bio na dubini od 10 km, naveli su iz GFZ-a.

Američki geološki zavod-USGS procijenio je magnitudu na 7,4, s dubinom od 39,5 km. Pacifički sustav za upozorenje na tsunami priopćio je da postoji prijetnja od mogućeg tsunamija od potresa. U Japanu, jugozapadno od poluotoka Kamčatka, nije izdano upozorenje na tsunami, izvijestila je televizijska kuća NHK, pozivajući se na Japansku meteorološku agenciju.