Snažan potres jačine 7,8 prema Richteru pogodio Kamčatku: 'Osjećaj je bio kao na valovima. Brujanje i vibracija u pozadini'

Snažan potres magnitude 7,8 prema Richteru zabilježen je u blizini istočne obale Kamčatke. Potres se dogodio na dubini od 46 kilometra, a podrhtavanje je zabilježeno u 20.58 sati po našem vremenu. Mnogi stanovnici su izvijestili kako je podrhtavanje bilo iznimno jako. "Kuća od drva, osjećaj je bio kao na valovima. Brujanje, vibracija u pozadini", "sve se počelo tresti, stvari su padale s polica i zida", neka su od svjedočanstava koja su objavili na emsc.eu.

Pacifički centar za upozorenje na tsunamije (PTWC) izvještava da postoji prijetnja tsunamijem za dijelove Pacifika bliže epicentru potresa. PTWC navodi da je još prerano za procjenu postoji li moguća prijetnja tsunamijem za Havaje. Ako postoji prijetnja tsunamijem za Havaje, najranije procijenjeno vrijeme kada bi opasnost mogla početi je u 14:55 u četvrtak, 18. rujna (po našem vremenu 2:55 u petak 19. rujna), piše Maui now.