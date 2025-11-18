Snajperisti u Berlinu, vojna vozila svuda po gradu. U Münchenu ranjen vojnik na vojnoj vježbi

Njemačka je održala niz vojnih vježbi u svojim urbanim područjima. Rezultat je to militarizacije zemalja Europe koje nakon invazije Rusije na Ukrajinu sve češće u svojim parlamentima spominju velike vojne nabavke i modernizaciju, kao i vojni rok. Njemačke snage tako su pokrenule petodnevnu vojnu vježbu gdje će vojnici u urbanim sredinama vježbati brzu reakciju i spremnost obrane ključnih točaka infrastrukture u slučaju rata ili krize. Kao glavni razlog održavanja ove vojne vježbe, Bundeswehr navodi invaziju u Ukrajini.

Gardijski bataljun Bundeswehra pokrenuo je u nedjelju vježbu „Bollwerk Bärlin III“ na više lokacija, uključujući podzemnu stanicu Jungfernheide, policijsko vježbalište Ruhleben i područje nekadašnje kemijske tvornice u Rüdersdorfu. U podzemnim "borbama" sudjeluju i snajperisti, koji koriste praznu municiju umjesto pravog streljiva zbog sigurnosti. Po Berlinu mogu se vidjeti vojna vozila kako transportiraju vojnike i zalihe, zbog čega postoje posebne prometne regulacije, prenosi euronews .

Incident u Münchenu

Odvojeno od ove vojne vježbe, u Münchenu se odvija vježba "the Marshal Power 2025". U Erdingu je policija greškom upucala vojnika u lice. Bavarski ministar unutrašnjih poslova Joachim Herrmann rekao je da su policajci reagirali na hitan poziv te da su ispalili upozoravajuće hice, a da su vojnici bili prisiljeni uzvratiti policiji praznim streljivom. Budući da policajci nisu znali da je vježba počela, ispalili su pravo streljivo prema vojnicima, ozlijedivši jednog. Trenutno bavarske i njemačke vlasti vode istragu oko ovog slučaja.