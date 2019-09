Slovenija bi mogla staviti veto na ulazak u Šengen? 'Hrvatska nema riješeno granično pitanje praktično s nijednom državom'

Slovenski premijer Marjan Šarec koji boravi u New Yorku, gdje vodi izaslanstvo svoje zemlje na jesenskom zasjedanju skupštine UN-a, izrazio je u četvrtak u razgovoru s novinarima svoje nezadovoljstvo odlukom odlazeće Europske komisije da se pitanje ispunjava li Hrvatska tehničke uvjete za pristup Schengenskom prostoru stavi na dnevni red, na što Slovenija ima rezerve.

"Slovenija zna kako je izuzetno zahtjevno imati vanjsku schengensku granicu, a brine me to što Hrvatska nema riješeno granično pitanje praktično s nijednom državom. Kako onda možemo zaobići ta pitanja i automatski odrediti da je netko primjeren za ulazak u Schengen", ustvrdio je u razgovoru s novinarima koji u New Yorku prate rad slovenskog izaslanstva.

Dodao je da ga, od kada odlazi na sastanke Europskog vijeća nijedna stvar ne može iznenaditi, no da se boji da Europska komisija u slučaju Hrvatske može donijeti "političku odluku" o tome da Hrvatska ispunjava uvjete za Schengen iako su kriteriji za to vrli strogi i zahtjevni, a Hrvatska ih po njegovu mišljenju još ne ispunjava.

Foto: Srđan Živulović/Reuters/PIXSELL

"Brine nas u prvom redu sigurnost i čini mi se neozbiljnim da su to pitanje stavili na dnevni red pred istekom mandata Komisije", kazao je slovenski premijer.

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak u Bruxellesu kako očekuje da će sadašnja Europska komisija do kraja svoga mandata koji istječe 1. studenoga dati preporuku Hrvatskoj da ispunjava uvjete za ulazak u schengenski prostor.

"Očekujem da kolegij povjerenika prihvati ono što su predložili nadležni povjerenici, prvenstveno mislim na povjerenika za unutarnje poslove Dimitrisa Avramopoulosa", rekao je Plenković, koji u Bruxellesu ima niz susreta s najvišim europskim dužnosnicima.

Europska komisija bi sredinom sljedećeg mjeseca trebala imati na dnevnom redu procjenu spremnosti Hrvatske za ulazak u schengenski prostor. Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker je prilikom svoga posjeta Zagrebu u lipnju rekao da će Komisija dati pozitivnu preporuku do kraja svoga mandata, koji istječe 1. studenoga.

Ako bi Komisija donijela "političku" odluku i dala zeleno svjetlo Hrvatskoj za ulazak u Schengen, onda će i Slovenija djelovati "politički", rekao je Šarec odbivši sugestije da se njegova vlada u slučaju Hrvatske nedovoljno bori za nacionalne interese i ne lobira za njih.

Na pitanje hoće li Slovenija na buduće članstvo Hrvatske u Schengenu zbog spora oko granice uložiti veto Šarec nije izravno odgovorio.

"Postupit ćemo onako kako je pravilno i kako je u interesu Slovenije, ali ne samo Slovenije nego i u interesu vladavine prava", kazao je Šarec. Dodao je da su stajališta Slovenije o arbitraži i presudi arbitražnog suda o graničnom sporu jasna i poznata.

"Sud je donio presudu, a mi smo i dalje spremni čekati. Pravo je na našoj strani i bilo bi vrijeme da to polako shvate i europske ustanove", zaključio je slovenski premijer.

Prije njega u New Yorku je stajalište da Slovenija ne može dopustiti ulazak Hrvatske u Schengen ako ne provede arbitražnu presudu o granici istaknuo je i ministar vanjskih poslova Miro Cerar.