Slobodno kretanje u županijama korak prema normalizaciji

Odluka da se omogući putovanje unutar županija bez e-propusnica logičan je i racionalan potez Stožera civilne zaštite i prvi korak prema vraćanju u normalan život. Stručnjaci upozoravaju da se ne smije žuriti s ublažavanjem tih mjera i treba ih apsolutno slušati. No ukidanje e-propusnica već sad za kretanje unutar županija ne bi trebalo ugroziti borbu protiv koronavirusa, pogotovo u onim županijama u kojima već danima nema novih slučajeva zaraze.

No, kako je kazao ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović, pri tome treba voditi računa o specifičnosti svake županije. Zabrana napuštanja mjesta prebivališta za vrijeme epidemije ima smisla kad se odnosi na velike sredine, no ljudima u manjim mjestima i općinama to je prilično zakompliciralo život.

Ljudi su morali tražiti propusnice kako bi mogli ići raditi na polje koje je u drugoj općini, mnoge općine nemaju za život nužne opskrbne centre pa su njihovi stanovnici morali smišljati načine kako se opskrbiti potrebnim stvarima. Mnogi žive u jednoj općini, a rade u susjednoj općini ili gradu. Stoga je i broj e-propusnica koje su izdane na razini cijele Hrvatske ogroman - više od 900.000.

A ta je brojka ukazivala na to da zabrana napuštanja mjesta prebivališta baš i nema nekog smisla kad je toliko ljudi dobilo dozvolu da se to na njih ne odnosi. I dok se razmatra ublažavanje mjera koje su na 30 dana uvedene 19. ožujka, a golema većina njih bit će produljena, trebalo bi malo više pripaziti na provođenje već postojećih mjera. Na snazi je i dalje, a tako će i ostati, zabrana zadržavanja na javnim mjestima, okupljanje više od pet osoba, držanje distance, trgovine smiju raditi samo do 17 sati...

No sve se to krši svakodnevno na benzinskim crpkama, kojima radno vrijeme nije ograničeno, a trgovačku robu bi ondje smjeli kupovati samo oni koji kupuju gorivo. No nakon 17 sati na benzinskim crpkama stvaraju se redovi onih koji ondje ne kupuju gorivo, nego pivo, sokove, grickalice... Oko benzinskih postaja tako se okupljaju ljudi i druže pijući pivo. A sve dok se neki tako ponašaju, na ublažavanje mjera dulje ćemo čekati.