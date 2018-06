Slavni američki redatelj David Lynch kaže da bi Trump mogao biti jedan od najvećih američkih predsjednika

Veliki američki filmski redatelj David Lynch ocijenio je da bi Donald Trump mogao biti jedan od najvećih američkih predsjednika u povijesti. U razgovoru objavljenom prošlog vikenda u britanskom dnevnom listu The Guardian, američki redatelj "Plavog baršuna" i "Twin Peaksa" neodređeno je ocijenio rad republikanskog milijardera, ali je istaknuo da bi njegovo stupanje na vlast moglo otvoriti put velikim reformama.

"Mogao bi biti jedan od najvećih predsjednika u povijesti jer je toliko rasplamsao stvari", ocijenio je David Lynch (72) kojeg smatraju jednim od najvećih filmaša generacije.

"Nitko mu se nije sposoban inteligentno suprostaviti", dodao je. "Naši takozvani čelnici ne pokreću zemlju, ništa ne postižu. Oni su kao djeca, Trump je sve to pokazao".

David Lynch je objasnio za Guardian da se ne sjeća za koga je glasao na predsjedničkim izborima 2016. na kojima je pobijedio Donald Trump, ali zna da je glasao za demokrata Berniea Sandersa na predizborima.

“Director David Lynch: Trump Could Go Down as One of the Greatest Presidents” https://t.co/AcgnIZNh6e