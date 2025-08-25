Slabi potres pogodio Sisak i okolicu: 'Zatreslo je Željezaru'

Sisak i okolica danas poslijepodne oko 15:15 sati zabilježili su potres magnitude 1,7. Iako je riječ o slabijem potresu, brojni stanovnici javili su kako su ga jasno osjetili.

Na stranici Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC) mnogi su podijelili svoja iskustva. "Zatreslo je Željezaru", napisao je jedan Sisčanin, dok je drugi opisao: "Kuća su se sva stresla. Da se ne bismo slučajno opustili."