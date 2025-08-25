Slabi potres pogodio Sisak i okolicu: 'Zatreslo je Željezaru'

Sisak i okolica danas poslijepodne oko 15:15 sati zabilježili su potres magnitude 1,7. Iako je riječ o slabijem potresu, brojni stanovnici javili su kako su ga jasno osjetili.
Na stranici Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC) mnogi su podijelili svoja iskustva. "Zatreslo je Željezaru", napisao je jedan Sisčanin, dok je drugi opisao: "Kuća su se sva stresla. Da se ne bismo slučajno opustili."
🔔#Earthquake (#potres) M1.7 occurred 10 km W of #Sisak (#Croatia) 5 min ago (local time 15:18:25). More info at:— EMSC (@LastQuake) August 25, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/J98Y3WMMms
🖥https://t.co/bCWolS3wWQ pic.twitter.com/Rph0uyK1G0
je li vaš među njima?
Mehaničar otkriva 5 najpouzdanijih brendova automobila: 'S njima možete prijeći i 500 tisuća kilometara'
VIŠE NEGO DOVOLJNO PROSTORA
FOTO U centru Zagreba prodaje se luksuzan stan od 238 kvadrata za 750.000 eura
Sjećanja Zdenka Radelića
Nije zadaća nas historiografa da slavimo ili da osuđujemo bilo koga u prošlosti, nego da iz konteksta tumačimo povijest
Skrivene vinske staze