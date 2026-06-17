Hrvatska tvrtka proizvest će za Slovake 20.000 borbeno-zaštitnih kaciga

Tvrtka Šestan-Busch d.o.o., jedan od vodećih europskih proizvođača balističkih i zaštitnih kaciga, objavila je da će sudjelovati u provedbi sporazuma o isporuci zaštitnih kaciga za Oružane snage Slovačke Republike. Posao će se realizirati putem Ministarstva obrane RH koje je sa slovačkim Ministarstvo obrane potpisalo sporazum o suradnji. Kako je dogovoreno, slovačkoj strani ta suradnja omogućuje zajedničku nabavu s Ministarstvom obrane RH borbeno-zaštitnih kaciga hrvatske tvrtke Šestan-Busch. U priopćenju se navodi da je u interesu osnaživanja hrvatske obrambene industrije MORH omogućio da Slovačka, kao i druge zainteresirane europske zemlje, radi zajedničke nabave pristupi okvirnom sporazumu koji MORH ima s tvrtkom Šestan-Busch o nabavi borbeno-zaštitnih kaciga. U okviru sporazuma predviđena je proizvodnja i isporuka 10.000 balističkih kaciga, uz mogućnost realizacije dodatne opcije za još 10.000 kaciga, čime bi, kažu, ukupna količina mogla doseći i preko 20.000 komada.

U tvrtki Šestan-Busch, koju vodi direktor Alojzije Šestan, napominju da će proizvesti i isporučiti zaštitne kacige koje zadovoljavaju najviše međunarodne standarde zaštite, kvalitete i operativnih zahtjeva suvremenih oružanih snaga. Taj projekt predstavlja, ističu, značajno priznanje hrvatskoj obrambenoj industriji i potvrđuje povjerenje koje međunarodni partneri imaju u kvalitetu proizvoda razvijenih i proizvedenih u Hrvatskoj, a posebno ih veseli što će se projekt realizirati kroz suradnju dviju prijateljskih država. - Projekt dodatno potvrđuje sposobnost hrvatske obrambene industrije da sudjeluje u međunarodnim programima opremanja te doprinosi jačanju obrambene suradnje između Republike Hrvatske i Slovačke Republike - zaključuju. Šestan-Busch je hrvatska tvrtka specijalizirana za razvoj i proizvodnju balističkih i zaštitnih kaciga za vojne, policijske i sigurnosne snage. Izvozi u više od 80 zemalja. Hrvatske tvrtke, među kojima i Šestan-Busch, predstavljaju se na sajmu Pariz Eurosatory, jednom od najvećih vojnih sajmova na svijetu.