Sjeverni jelen već tjednima izluđuje Austrijance: Zaustavio željeznicu, pliva Dunavom, šeće autocestama...

Sjeverni jelen, kojem su austrijski mediji nadjenuli ime “Emil”, već dva i pol tjedna puni naslovnice novina i portala.Ova glomazna nordijska šumska životinja sa sjevera Europe, nedavno se je iznenadno pojavila kraj Klosterneuburga u austrijskoj pokrajini Donjoj Austriji, nedaleko Beča. Šetala je okolnim šumama i zelenim površinama, a kada se je temperatura zraka podigla iznad 30 stupnjeva Celzija, jednostavno je ušla u rijeku Dunav, i plivala, na iznenađenje svih nazočnih.

I tako je postala ne samo medijska zvijezda čija je pojava i slika uzdrmala društvene mreže nego je i na meti stručnjaka za životinje, koji pokušavaju naći odgovor na pitanje zašto je ovaj nepozvani gost upravo Austriju, izabrao za svoj posjet. Međutim, to nije sve. Sjeverni jelen je i na meti policije koja također prati kuda se kreće “Emil”, jer često iz šume u šumu prelazi i preko autocesta i drugih prometnica. Ono što karakterizira njegovo putovanje je, da nigdje ne ostaje dugo, stalno se kreće, ali zasad isključivo na teritoriju austrijske pokrajine Donje Austrije, kao da mu se tamo najviše sviđa.

U subotu predvečer odjednom je viđen i u glavnom gradu Donje Austrije St. Pöltenu, kako mirno šeće ulicama, što je odmah izazvalo policijsku akciju. Ono što nitko nije očekivao je da će sjeverni jelen sići i na željezničke tračnice Glavnog kolodvora u St. Pöltenu gdje prometuju mnogi domaći i međunarodni vlakovi.Odgovornima u Upravi austrijskih saveznih željeznica (ÖBB) nije preostalo ništa drugo nego da jučer navečer oko 21,30 sati zaustave prometovanje svih vlakova iz Beča preko St. Pöltena prema Linzu, Salzburgu i dalje prema Njemačkoj i ostatku Europe.

Policija je u više navrata pokušala prisiliti divlju životinju da se makne s pruge i pokrene se u nekom drugom smjeru, ali rogati tvrdoglavac je i dalje hodao prugom, kao da traži najbržu vezu kako da se vrati kući. Nisu mu se smjeli previše približavati, jer austrijski zoolozi već danima upozoravaju kako je to opasno, jer je riječ o divljoj životinji, koja bi mogla postati opasnost za sebe i druge.

Putnici su prvo negodovali, a onda su izašli iz vlaka i mobitelima slikali “Emila”, koji je postao glavna atrakcija večeri. Bolje rečeno noći sa subote na nedjelju, jer je tek u 1 sat iza ponoći pruga opet otvorena za promet. ÖBB je u nedjelju izvijestio da se je željeznički promet tijekom noći i jutra normalizirao, a policija da je jelen “Emil” napustio područje St. Pöltena u smjeru Sjevera. “Od tada više nema kontakta”, rekao je glasnogovornik policije Stefan Loidl. ÖBB je putnicima zahvalio na razumijevanju i strpljenju. “Morali smo privremeno obustaviti željeznički promet, jer se je sjeverni jelen kretao tračnicama na Glavnom kolodvoru u St. Pöltenu”, istakao je Christoph Gasser-Mair iz Uprave ÖBB-a.

Udruga za zaštitu životinja u St.Pöltenu na Facebooku je pozvala ljude da drže distancu i ni pod kojim okolnostima ne uznemiravaju jelena. Također im je savjetovano da ga ne hrane niti mu se približavaju radi fotografiranja ili snimanja videa. Također im je savjetovano da ga ne mame, jer ne žele da se Emil navikne na ljude. I ako ga ugledaju, da obavijeste vlasti, samo u hitnim slučajevima, ako se Emil nalazi u opasnoj situaciji, iz koje sam ne može pobjeći. Sjeverni jelen je u Austriju navodno došao iz Poljske i preko Češke sada šeće Donjom Austrijom. Da se sve skupa zaista ne događa usred Austrije, netko bi mislio da je riječ o bajci.