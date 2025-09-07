Naši Portali
ŽUČNA RASPRAVA

Objava koja je podijelila društvene mreže: Smijemo li ptice hraniti ostacima masnoća od prženja hrane?

shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
07.09.2025.
u 15:19

Dok su pojedini komentatori oduševljeni te su napisali da će i sami ubuduće činiti isto, drugi su zgroženi idejom da je ptice hrani mašću

Vjerojatno u najboljoj namjeri, administratori Facebook stranice DIY Joy podijelili su ovih dana savjet jednog pratitelja o tome što učiniti s masnoćom koja stane nakon pripreme hrane. 'Kako bih spriječio bacanje masnoće u odvod i potencijalno čepljenje cijevi, u ohlađenu masnoću dodam sitno mljevene zobene pahuljice, ostavim da upiju masnoću te ih koristim kao hranu za ptice. Ptice ovo obožavaju, to je win-win situacija', navodi se na stranici.

Ova objava u kratkom je roku skupila nekoliko tisuća komentara, a mišljenja o ovoj praksi su podijeljena. Dok su pojedini komentatori oduševljeni te su napisali da će i sami ubuduće činiti isto, drugi su zgroženi idejom da je ptice hrani mašću. Vjeruju kako to nije dobro da njihovo zdravlje. S njima se slažu i stručnjaci za životinje. Tako se na stranici TheEcologist navodi nekoliko razloga zbog kojih nije poželjno ptice hraniti masnoćom.

Ohlađena mast pomiješana s pečenim mesnim sokovima može se lako zalijepiti za perje ptica i ometati njihovu vodootpornost i izolaciju. Ptice moraju održavati svoje perje čistim i suhim, posebice u hladnim vremenskim razdobljima, a sloj masnoće to gotovo onemogućuje, navode stručnjaci.

'Osim toga, mast iz posuda za pečenje može brzo užegnuti ako se ostavi u toploj kuhinji prije nego što se iznese van. To stvara idealne uvjete za razmnožavanje salmonela i drugih bakterija koje uzrokuju trovanje hranom, a, kao i kod ljudi, to može biti smrtonosno za ptice', navode dalje stručnjaci. Drugim riječima, praksu davanja masne hrane pticama trebalo bi izbjegavati, no dobra vijest je što ovim životinjicama možete pomoći na druge načine. Bez straha da ćete im nauditi, ponudite im mrvice kolača, suhi kruh ili sjemenke. Bit će vam zahvalne.

