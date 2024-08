Sjećate se polarnog ljeta? Temperature su jedva prelazile nulu, a turisti su masovno kupovali čarape

Pred najavu novog vala vrućine, još jednog u nizu ovog ljeta, u nemogućnosti instant-teleportiranja u neke hladnije krajeve, vodimo vas na putovanje kroz vrijeme - u 2005. godinu kada je Lijepu Našu zapljusnuo val, ali ne vrućine, nego hladnoće. Najtraženiji artikli, u turističkim mjestima uz obalu, nisu bili sladoledi, niti sredstva za sunčanje, nego debeli pokrivači i tople čarape. Naime, tog neobičnog kolovoza, prije 19 godina, temperature zraka su se, usred ljeta, iznenada spustile ispod dvoznamenkastih Celzijevaca te su se ponegdje čak i ozbiljno približile nuli.

Samo dvije godine nakon paklenog kolovoza 2003. kada se, ne samo Hrvatska, nego i čitava Europa pržila na temperaturi od čak 40 Celzijevih stupnjeva, uslijedilo je 'polarno ljeto'. Na današnji dan, 8. kolovoza 2005., u Gospiću su bila izmjerena samo 4 stupnja Celzijusa, tek malo toplije bilo je u Karlovcu, gdje je izmjereno 7 stupnjeva Celzijusa, a samo stupanj više imao je tada Zagreb. Nešto je nježnija zima usred ljeta bila za Slavonski Brod, gdje je bilo 10 C stupnjeva, te Pulu i Rijeku, gdje je temperatura bila 13, odnosno 14 stupnjeva Celzijusa.

Drastično niske temperature za ljeto najviše su ipak pogodile turiste koji su odmor provodili u kampovima. Većina njih je sa sobom, kako to obično biva, ponijela samo laganu, ljetnu odjeću. No, kada je hladni tuš iznenada prekinuo najvreliji dio kolovoza, zbog strmoglavog su pada temperature zraka turisti bili primorani na neplanirani šoping, pa je nastala prava pomama za toplim jaknama, trenirkama, čarapama, pokrivačima...

Iako su kiša i bura tog kolovoza ekspresno rashladile i more, u njemu je ipak bilo znatno toplije nego vani - u 8 sati, u Malom Lošinju i Šibeniku, temperatura mora bila je 21 C stupanj, jedan stupanj više zabilježeno je na Hvaru, dok su na Rabu te u Zadru, Splitu, Dubrovniku i Puli izmjerena 23 stupnja Celzijusa. U pravilu, tjedan dana kiše i lošeg vremena iz kampova 'potjera' između 10, do čak 30 posto gostiju, no tog se ljeta loše vrijeme ipak nije negativno odrazilo na broj turista, unatoč hladnoći, ostali su u kampovima, a iako u moru nije bilo kupača, plaže su i dalje bile pune.

Iako neobičan, temperaturni šok koji se dogodio usred kolovoza, 2005. godine, nikako nije 'nezabilježen'. Gotovo identičan scenarij dogodio se u gotovo isto vrijeme - 9. kolovoza, 1978. godine. Kako bilježi Večernjak, vrijeme je te godine 'pobješnjelo' - Europom su harale poplave i jaki vjetrovi, a tog je kolovoza mnoga mjesta zabijelio čak i snijeg - prvi koji je tada, unatrag pola stoljeća, pao u kolovozu. Iznenadne poplave, snažni vjetrovi i snijeg sručili su se na sjevernu Italiju, Francusku i Švicarsku. Snježni su nanosi zatrpali glavne alpske prolaze, koji s Italijom povezuju sjevernu Europu. Zbog prometnica i željezničkih pruga, koje su tog ljeta bile zatrpane snijegom te oštećene poplavama, neka su mala švicarska mjesta bila potpuno odsječena od svijeta. U blizini Lugana, gdje su se samo dan ranije turisti kupali i sunčali, stotine policajaca i vojnika na terenu pokušavalo je nasipima spriječiti katastrofu koja bi nastala daljnjim izlijevanjem jezera Maggiore. Čak 30 punih sati trajao je pljusak u Švicarskoj, naglo povećanje vodostaja izazvao je izlijevanja rijeka te poplave, a u nevremenu je tada život izgubilo 7 osoba, dok je 14 ljudi poginulo u talijanskim i švicarskim Alpama.

U isto vrijeme poplave su poharale i druge dijelove planeta – u Texas je tada stradalo 28 ljudi, a meteorolozi su strahovali da bi obale Floride mogao pogoditi i uragan velike razorne snage. Ogromne razmjere nesreća je poprimila i u Pakistanu, gdje je u poplavama i kišama u selima Pendžaba poginulo 73 ljudi, dok je 60 000 stanovnika ostalo bez krova nad glavom. I dok se velik dio planete tog ljeta borio da 'zadrži glavu iznad vode', u isto vrijeme Japan su pogodile velike suše te su u 65 gradova, u 9 japanskih provincija, bile uvedene stroge mjere redukcije vode.

