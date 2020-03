Situacija s koronom sve luđa: Masovno se kupuju kondomi, a koriste ih u jako čudnu svrhu

Što se više širi epidemija koronavirusa, sve je više i nestašice proizvoda koje ljudi skladište u svojim domovima u strahu da će nestati. Prvi proizvodi na meti paničnih kupaca bile su maske, gelovi za dezinfekciju, osnovne živežne namirnice, a zatim je lista postala sve čudnija, ali i sve smiješnija. Na njoj su se sada tako našli čak i kondomi koje koriste u jako čudnu svrhu.

Nastojeći se zaštititi od zaraze, oni koji nošenje maski, rukavice i stalnu dezinfekciju ne smatraju dovoljnim mjerama, posežu sve češće za radikalnijim metodama. Jedna od takvih posljednjih radikalnih strategija u obrani od koronavirusa je i panično stvaranje zaliha kondoma, prenosi britaski Mirror.

what Singaporeans are using condoms for because of the coronavirus. 🤣😭 #coronavirus pic.twitter.com/CzfMU4iNBV