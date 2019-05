Siromašni u Britaniji žive kao prije 200 godina

Vodeći je stručnjak Ujedinjenih naroda (UN) za siromaštvo Philip Alston ocijenio da su britanske mjere štednje, koje je uvela Konzervativna stranka dolaskom na vlast 2010., toliko povećale siromaštvo u zemlji, da je stanje usporedio s onim koje je u Velikoj Britaniji bilo u 19. stoljeću. Zbog tih mjera štednje, najsiromašniji ljudi u Velikoj Britaniji suočavaju se sa životima koji su “samotni, siromašni, ružni, životinjski i kratki”.

Petina ljudi u siromaštvu

Alston je u studenom prošle godine proveo dva tjedna među najsiromašnijima u Velikoj Britaniji, a ove je srijede objavio izvješće o onom što je vidio. Kritizirao je rezove u budžetu od 2010. te je rekao da su oni doveli do “tragičnih socijalnih posljedica”.

– Mnogo ljepila koje je držalo britansko društvo od Drugoga svjetskog rata namjerno je uklonjeno – napisao je Alston u svom izvješću. Mjere štednje opisao je oštrim rječnikom kao “kaznene, pakosne i neosjetljive”.

Prema studiji, organizacije koje dijele hranu sve su brojnije, a beskućništvo je poraslo. Za neke grupe smanjuje se očekivana životna dob, a obitelji žive u smještaju koji je daleko od škola i radnih mjesta. Čak 14 milijuna ljudi, oko petine ukupnog stanovništva, živi u siromaštvu, kaže studija, a oko milijun i pol njih osjetilo je 2017. bijedu jer su živjeli s manje od 10 funti na dan (nakon podmirenja troškova stanovanja). Prema statistici Ministarstva rada i mirovinskog sustava, iako su stope siromašnih ostale otprilike iste pod vlašću konzervativaca, više staraca i djece živi u siromaštvu, a porasla je i nejednakost. Najveća dobrotvorna organizacija koja dijeli hranu kaže da je dodijelila čak 73 posto paketa hrane više nego prije pet godina.

Britanska se vlada često hvali porastom zaposlenosti i broja radnih mjesta u zemlji, ali Alston piše da time zapravo zaobilaze činjenicu da se za “gotovo 40 posto djece predviđa da će za dvije godine živjeti u siromaštvu te da 16 posto ljudi starijih od 65 živi u relativnom siromaštvu”.

“Politikantsko izvješće”

Britansku je javnost posebno zabrinula usporedba s uvjetima u kojima su siromašni ljudi živjeli u 19. stoljeću jer je Alston napisao da ga sve to podsjeća na modernu verziju “workhouseova”, kuća u kojima su u 19. stoljeću ljudi koji se nisu mogli brinuti o sebi, došli po smještaj i hranu. No, pritom su morali vrlo naporno raditi, a teške je uvjete u njima opisao književnik Charles Dickens. Britanska je vlada njegove navode već odbacile kao politikantske i “teške za povjerovati”. Vlada je rekla da njihove mjere usmjeravaju ljude na pronalazak zaposlenja jer je to najbolji način za izlazak iz siromaštva.